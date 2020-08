Congo-Kinshasa: Sébastien Luzanga - Des hommages mérités à Kinshasa

Nombreux sont ceux qui ont rendu les derniers hommages au désormais ancien Directeur Général adjoint de l'Agence Congolaise de Presse (ACP), Sébastien Luzanga Shamandevu, le samedi 29 août dernier à l'esplanade de la Clinique Kinoise. Parmi l'assistance, l'on pouvait apercevoir des autorités politiques, cadres, journalistes, artistes, membres des familles, amis et connaissances.

Décédé le dimanche 16 août dernier, Sébastien Luzanga Shamandevu s'en est allé en sa dernière demeure le samedi dernier à Nécropole "Entre Terre et Ciel" de la N'sele.

A l'occasion de cette cérémonie d'adieux à la Clinique Kinoise, le président artistique du Groupe Simba, Faustin Sukari Elombe, à travers son témoignage, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu.

«Je suis d'autant plus heureux et même si la circonstance nous oblige à être triste parce qu'on a perdu un homme, un être cher. Mais, je dis être fier, parce qu'il a écrit une belle page de son histoire sur cette terre où nous sommes tous passagers. Nous retenons de lui qu'il fut un culturel, il savait critiquer, ouvert à tous. Il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas... Ce n'était pas quelqu'un qui parlait sur le dos des autres. Et cette valeur lui valait parfois les critiques des autres, mais cela était son point positif», c'est avec ces mots que l'Artiste comédien a reconnu la valeur de ce qu'a été Sébastien Luzanga.

Bien que mort physiquement, Sébastien Luzanga est retourné à la terre laissant des traces indélébiles. Avant d'être nommé en avril 2018, Directeur Général Adjoint de l'Agence Congolaise de Presse, l'illustre disparu, de son vivant, a assumé plusieurs fonctions dans différents cabinets ministériels, à savoir : le ministère de l'Environnement ; Culture et Arts ; Affaires sociales ; Jeunesse, Sports et Loisirs ; Communication et Médias, Plan, etc.

En tant que père de famille, ce dernier a laissé plusieurs enfants et une veuve.