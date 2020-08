Congo-Kinshasa: L'an 1 du Gouvernement Ilunkamba - Jolino Makelele parle d'un bilan positif à mi-parcours

Le Ministre de la Communication et Medias, porte de parole du Gouvernement, David-Jolino Makelele est revenu, samedi 29 août 2020, sur le bilan d'un an du Gouvernement Ilunga Ilunkamba dont il a récemment brossé les grandes lignes.

Sur la radio Top Congo où il était l'invité spécial du Magazine le Débat, la bouche autorisée de l'Exécutif central a laissé entendre que le bilan de ce gouvernement de Coalition est positif à plus que 50%. «Je suis sûr, modestement, que nous avons fait plus que 50%», s'est-il félicité.

Ceci s'explique, selon le Ministre d'Etat, d'abord du fait de la matérialisation d'un premier programme du Chef de l'Etat, axé sur la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Partant de cette vision, le porte-parole du Gouvernement a relevé que «nous avons trouvé des enseignants Nouvelles unités ; grâce à notre action, 144 000 d'entre eux sont régularisés et vont être payés».

En outre, a-t-il souligné, il y a ce jour près de 4 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école parce que les enseignants pour s'en occuper sont présents et motivés. «Il n'y a plus de tracasseries à l'endroit des parents d'élèves qui ne sont plus astreints à un quelconque paiement en faveur de leurs enfants », a-t-il fait savoir.

Dans cette ligne droite, Jolino Makelele ne se basant pas sur l'autosatisfaction, a pris en compte les attentes de la population, ce qui l'oblige, en âme et conscience, d'attribuer à ce gouvernement dont il est membre, pour cette première année, un pourcentage « élogieux», mais avec un chiffre maigre. « C'est en âme et conscience que je dis que ce n'est pas 0%, mais nous ne sommes pas non plus en deçà de 50%», défend le porte-parole du gouvernement.

Il y a lieu de rappeler que le 25 août 2020, le gouvernement de Coalition formé par le Front commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (CACH) a totalisé une année depuis son investiture.