Ile Maurice: Une nouvelle carte postale en Rouge-Bleu-Jaune-Vert

Des dizaines de milliers de Mauriciens n'ont pas raté leur rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui a Port-Louis.

Ressemblant de près aussi bien que de loin, au grand rassemblement de Juin 1982, après la victoire du MMM-PSM, la ferveur, l'esprit d'unité et de fraternité étaient palpables et beaucoup se saluaient sans vraiment se connaître car la cause qu'ils défendent tous les unissait.

Ils sont venus à pied des banlieues de la capitale, d'autres en metro ou autobus aussi bien qu'en BMW, Jeep ou Mercedes en autres - c'est pour dire que, l'espace de quelques heures, nous étions tous MAURICIENS, qu'importent les moyens, la religion, ou la communauté ou même la couleur de la peau.

Ils sont venus seuls, en couple ou en famille - jeunes, vieux, enfants de tous âges, pour dire qu'il est grand temps d'en finir avec la corruption, le népotisme, le gaspillage et l'étouffement d'un peuple et de ses droits légitimes.

Jamais les rues de la capitale n'avaient connu une telle marée humaine.

Alors que le début de la marche atteignait la Place d'Armes à la fin de l'avenue John Kennedy, la fin elle était encore à la rue Pope Hennessy, avec La Chaussée complètement à l'arrêt - cela démontrant l'ampleur de la ferveur populaire et du soutien que la cause des organisateurs a soulevée parmi le peuple.

On ne pourra plus jamais dire que le Mauricien est amorphe ou léthargique. Pas après aujourd'hui !

Ceux et celles qui ont tenu à marquer cette date historique par leur présence peuvent être fiers(es) d'avoir repondu présent et pourront dire un jour à leurs enfants et petits-enfants: "le 29 août 2020, j'y etais" !!

Ceux qui jusque-là pensaient pouvoir faire la pluie et le beau temps avec les rênes du pouvoir devront y réfléchir à deux fois maintenant - et cela, pas juste les gouvernants actuels, mais tous ceux du passé car en fait, ils sont nombreux ces protestataires du jour qui sont venus dire un grand PLUS JAMAIS à cette classe politique qui a longtemps étouffé cette nation.

Les absents prendront beaucoup de courage et certains se mordront même le doigt de ne pas avoir choisi de venir - l'experience en valait le coup et l'émotion suffisamment rare pour dire qu'elle était unique !!

L'Ile Maurice s'est dotée aujoud'hui d'une bien jolie, et nouvelle, carte postale - enrobée de rouge, bleu, jaune et vert, et démontrant un people courageux, rayonnant, volontaire et soudé pour un nouveau visage national, et un paysage politique renouvelé !

Le message est passé, sans aucun doute !!