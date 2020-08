Ile Maurice: Marche citoyenne - «Pas de temps pour réagir à des choses insignifiantes» dit Hurreeram

Seul le ministre Bobby Hurreeram, qui a l'habitude d'animer des conférences de presse politiques du gouvernement, nous a fait une brève déclaration concernant la marche du samedi 29 août, qui a rassemble plus de 75 000 Mauriciens. La voici : «Gouvernma pé fer enn gro travay pour le pays et les Mauriciens. Pena létan pou réazir avek bann zafer insinifian.»

Kavy Ramano, ministre de l'Environnement, a déclaré qu'il n'a rien à dire. Tout comme Steven Obeegadoo, Premier ministre adjoint, qui nous a gentiment fait comprendre qu'il a une attachée de presse pour faire la communication.

Maneesh Gobin, Attorney General, est resté injoignable.

Le ministre de l'Économie océanique et de la pêche, Sudheer Maudhoo, qui, à part le Premier ministre, a été plus ciblé par la foule pendant la marche, n'a pas répondu à nos appels et notre message. Les ministres Joe Lesjongard et Alan Ganoo n'ont pas non plus répondu à nos sollicitations.

Nous avons essayé de contacter en vain deux conseillers du Premier ministre, Jean-Paul Arouff et Ken Arian.