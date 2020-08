Cote d'Ivoire: Adama Toungara aux hommes politiques - "Je vous invite à cultiver la tolérance et la courtoisie dans vos discours"

Le Médiateur de la République a exhorté les populations à donner une chance à la paix, avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2020.

A l'approche de l'élection présidentielle d'octobre et face aux violences dans des localités ces derniers jours, Adama Toungara, Médiateur de la République, a lancé le 29 août, depuis Yamoussoukro, un message fort à tous les Ivoiriens et aux hommes politiques.

C'était à l'occasion de la rencontre avec les rois, les chefs traditionnels et le corps préfectoral sur les mécanismes d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire qu'il a initiée.

Cette rencontre est le couronnement d'une série d'échanges que sa structure a eus dans tous les départements du pays avec la chefferie, la société civile, les leaders des femmes, des jeunes et les guides religieux, à l'effet d'établir une cartographie des conflits survenus et latents en Côte d'Ivoire.

Les conclusions de ces travaux ont été partagées avec les participants à la rencontre de Yamoussoukro.

En effet, dans le souci de préserver la cohésion sociale et la paix, Adama Toungara a solennellement mis les chefs traditionnels en mission auprès de leurs administrés, afin de les sensibiliser, sans relâche, à observer un comportement responsable.

«Je vous exhorte au pardon et à la réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont utiles sinon indispensables pour bâtir des régions fortes qui prendront leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire.

Je vous invite, en conséquence, à exhorter vos administrés, vos fidèles et vos proches à taire les rancœurs, les ressentiments pour s'engager résolument dans la voie de la cohabitation pacifique, en privilégiant le bon ton, la concertation et le dialogue, aussi bien pour prévenir les conflits que pour les régler», a-t-il sollicité des têtes couronnées venues de toute la Côte d'Ivoire.

Pour Adama Toungara, l'acceptation mutuelle malgré les différences s'imposent si les populations veulent définitivement tourner les pages tristes que le pays a connues. «Vous devez reconstruire l'harmonie sociale qui faisait jadis la fierté de notre pays», a recommandé le Médiateur de la République.

Avant d'ajouter: «Je vous invite à demeurer des modèles et des conseillers pour vos populations, dans le strict respect de vos obligations de neutralité et d'impartialité. Soyez des acteurs de paix, des garants du vivre ensemble pour un avenir plus rayonnant de notre pays».

Aux leaders des différents partis politiques, Adama Toungara a également révélé qu'au cours des différentes rencontres à travers tout le pays, les populations ont relevé que leurs agissements contribuaient fortement à mettre à mal la cohésion sociale et la paix.

«Je vous invite à cultiver la tolérance et la courtoisie dans les discours, notamment lors des prochaines campagnes électorales.

La démocratie doit s'exprimer dans le respect de l'autre, de ses opinions et idéologies. C'est en observant ces principes élémentaires que nous pourrons garantir à notre pays une paix durable», a-t-il conseillé.

Il a rendu hommage au corps préfectoral pour son rôle moteur dans la préservation de la paix. Il lui a demandé de s'impliquer dans le maintien de la cohésion dans leurs circonscriptions respectives, afin que les élections d'octobre 2020 se déroulent sans heurt et sans violence.

Aux leaders des femmes et des jeunes, Adama Toungara a demandé d'avoir à un comportement responsable, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de faire l'économie de violences aux conséquences dramatiques comme celles de 2011.

Awlaé Désiré Tanoé, président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire (Cnrct-CI), a, quant à lui, exhorté les Ivoiriens à reconnaître et à respecter la Loi fondamentale et à accepter les décisions émanant de l'organe compétent en la matière.

«Si nous unissons nos efforts dans la prévention des conflits, notamment en cette période électorale, alors nous aurons contribué durablement à la paix et à la cohésion sociale.

Car il est établi que pour empêcher la résurgence des conflits, il faudra endiguer toutes les causes et conditions qui favorisent leur développement et leur existence. La chefferie traditionnelle est déterminée à jouer sa partition au sein des communautés et sur le plan national à travers la Cnrct-CI», a indiqué Awlaé Désiré Tanoé.