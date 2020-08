Madagascar: Rugby - MASC Rugby participe au Championnat AFFR

Afin d'entamer cette saison post-pandémique, MASC Rugby participera au Championnat AFFR 2020-2021. Organiser un grand tournoi à Madagascar serait aussi au programme en août 2021.

MASC Rugby ou Madagascar Association Sportive et Culturelle, regroupant des ressortissants malagasy férus du ballon ovale en Europe, participera pour la première fois, au Championnat de l'Association de France Folklo Rugby (AFFR). Après des semaines de préparations, les protégés de Nirisoa Élysée Brunet Rakotohasimbola sont fin prêts à affronter la nouvelle saison. En effet, le championnat débutera le 26 septembre. Ce serait l'une des plus grandes compétitions à laquelle MASC rugby participera pour cette année. Les joueurs auront encore droit à trois semaines pour leurs derniers entraînements. Par ailleurs, trois autres tournois seront encore dans son agenda, à savoir le tournoi de Gif sur Yvette, le tournoi de Fontenay en Parisis et le tournoi de l'Ambassade du Japon.

A savoir que MASC Rugby souffle ses dix-neuf bougies cette année. Elle est la seule équipe malagasy de rugby en Europe, car les joueurs qui y évoluent viennent de partout. C'était une initiative de Nirisoa Élysée Brunet Rakotohasimbola, ancien joueur international et ancien capitaine des Makis, dans le but de rassembler les Malagasy férus du rugby en Europe, surtout en France. « Puisque j'ai grandi dans le rugby, donc je me suis dis que je suis redevable envers la relève. J'essaie de partager mes expériences et savoir-faire aux jeunes d'aujourd'hui », a-t-il fait savoir. Son actuel président est Tiana Randrianjato.

Un tournoi à Madagascar

Plus de 200 joueurs se sont déjà passés dans MASC Rugby depuis 2001. Environ 60 joueurs sont en regroupement pour ces prochaines compétitions. Ils sont issus de différents clubs dans différentes régions en France. MASC Rugby envisage aussi d'organiser un tournoi de rugby à Madagascar au mois d'août 2021. En outre, l'association s'efforce d'aider ses membres sur le plan social selon ses moyens. Elle a déjà aidé les Makis de Madagascar en les offrant des vêtements chauds lors de la finale du championnat d'Afrique les opposant à l'équipe de Maroc durant la saison d'hiver où il y avait de la neige à Gennevilliers France, quelques ans passés déjà, en plus de quelques petites aides financières.

Ils ont déjà donné des maillots aux Makis à XV hommes lors du championnat d'Afrique et aux Makis à VII féminin pour se préparer au tournoi de Dublin en Irlande, pour avoir le ticket de passer aux jeux olympiques. Ce don en terme de maillots était le fruit de son alliance avec la société Allo Flock Charlie France. MASC a déjà donné aussi des maillots aux arbitres de Rugby Malagasy et a offert des matériels à certains entraîneurs de la ligue Analamanga et des autres ligues.