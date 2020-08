Madagascar: Distribution de terrains aux agriculteurs - Vakinankaratra choisie Région pilote du projet Titre Vert

Le régime fait un grand bond en avant dans la mise en œuvre des Velirano. Durant le week-end, le président Andry Rajoelina a donné le coup d'envoi de la réalisation de nombreuses infrastructures dans la Région Vakinankaratra.

» Si auparavant, Antsirabe a toujours été oublié en ce qui concerne les actions au développement, désormais cette Région fait partie des priorités du régime et la population locale ne sera plus en reste par rapport au progrès « , a-t-il martelé. En effet, Vakinankaratra a été choisie pour être la Région pilote pour la mise en œuvre du projet Titre Vert. Un projet qui consiste à octroyer des terrains à des agriculteurs et des éleveurs. Les bénéficiaires de ce projet se verront attribuer un terrain d'une superficie de 10Ha. L'Etat leur fournira un logement et une formation. Après 5 ans d'activité, le terrain sera offert gratuitement aux bénéficiaires. Avec ce projet, le régime entend non seulement promouvoir les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi favoriser la création d'emplois, notamment dans le monde rural. A entendre les explications du président Andry Rajoelina, le site qui abritera le projet Titre Vert est déjà connu. Il sera implanté dans la périphérie d'Antsirabe. » Le lancement officiel sera donné dans six mois « , a laissé entendre le Chef de l'Etat.

Infrastructures. Le deuxième jour de la visite d'Andry Rajoelina à Antsirabe était axé sur le lancement des travaux de construction de plusieurs infrastructures. Dans la matinée, il a assisté à la pose de premières pierres pour la réalisation de 80 logements sociaux en duplex à Vatofotsy Antsirabe. Il s'agit de la concrétisation du 11e Velirano qui consiste à l'octroi de logements décents pour tous les Malagasy. Ce projet est différent des Buildings mora et des Trano mora. » Il est destiné aux » Sarambabem-bahoaka « , aux ménages à faibles revenus qui souhaitent être propriétaires d'une maison « , a annoncé le président de la République. Antsirabe est donc le premier bénéficiaire de ce modèle de logements sociaux, mais Andry Rajoelina a annoncé que ce projet sera dupliqué dans les autres régions. Ce sera des maisons modernes à étage de 82m2. Et le site sera doté d'un espace communautaire, un espace urbain, un espace vert et un espace de sport. Selon les explications du ministre Zasy Angelo, un programme d'initiation à l'agriculture urbaine et nutritionnelle sera mis à disposition des bénéficiaires.

Maison de la Communication. Le numéro Un d'Iavoloha a ensuite lancé la construction de la Maison de la Communication et de la Culture pour la Région Vakinankaratra. Le bâtiment sera doté d'un auditorium d'une capacité d'accueil de 550 personnes assises, d'une bibliothèque, d'une salle de documentation pour la presse, une salle informatique et une salle de conférence. Érigé sur un terrain de 1500 m2 et une surface bâtie de 1000m2, le budget de la construction de la Maison de la Communication et de la Culture d'Antsirabe est de 1,4 milliard d'Ariary, a annoncé la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Il s'agit de la sixième infrastructure de ce genre réalisée par le Ministère. Selon ses dires, les travaux de construction de 7 autres maisons de la Communication et de la Culture vont aussi débuter cette année.

Université d'Antsirabe. Le président Andry Rajoelina a ensuite constaté de visu la construction d'une université à Vatofotsy Antsirabe. 40% des travaux ont déjà été réalisés. D'après le responsable, cette infrastructure sera terminée d'ici mi-décembre. L'université d'Antsirabe pourra ainsi être opérationnelle à la prochaine année universitaire. Le Chef de l'Etat a aussi honoré sa promesse de financer la construction de l'Eglise Notre Dame de Lourdes à Miaramasoandro. La pose de premières pierres a eu lieu samedi. Par ailleurs, la population de Vakinankaratra ne sera pas en reste par rapport au Vatsy Tsinjo. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu samedi sur le terrain de l'ACMIL. 1.000 familles ont reçu leurs aides sociales de la part de l'Etat. » Toutes les familles nécessiteuses de tous les Fokontany d'Antsirabe en bénéficieront « , a annoncé le président Andry Rajoelina.