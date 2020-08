Afrique: Activités présidentielles au mois de Juillet 2020 - Réunions avec les responsables gouvernementaux

Le 4 juillet, lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr. Mostafa Madbouli, et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Al Saïd, le président a donné ses directives d'accélérer la mise en place des entrepôts stratégiques pour le stockage médical. Ce projet vise à assurer une réserve stratégique pour satisfaire aux besoins de consommation actuelle et future en équipements médicaux et en médicaments.

Le lendemain, lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr. Mostafa Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Rania El Machchât, le chef de l'État a instruit de renforcer la coopération avec les institutions internationales et régionales de coopération économique et de financement, tout en respectant les règles fixées en matière de crédits étrangers. Il a également prôné le suivi de l'état d'avancement des projets ciblés pour en maximiser les bénéfices au profit d'un développement global dans tous les secteurs.

Le même jour, il a passé en revue avec le Premier ministre, Dr. Mostafa Madbouli, et le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, les efforts déployés par le Corps de Transmissions des Forces armées pour sécuriser les frontières égypto-libyennes, surtout dans les directions du Nord-ouest et du Sud-ouest, ainsi que toutes les directions stratégiques jusqu'aux frontières internationales du pays. Il a également suivi de près l'état d'avancement du projet relatif à la création d'un réseau national unifié pour les services d'urgence et de sûreté publique.

Le 11 juillet, lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr. Mostafa Madbouli, et le ministre du Pétrole, Tareq El Molla, le président a examiné les efforts déployés par le ministère du Pétrole dans le développement notamment de la richesse minérale, des pétrochimiques, de la production et de la distribution du gaz naturel. Il a donné ses directives d'élaborer une vision stratégique globale pour développer le secteur minier afin d'explorer les régions riches en ressources minières en Égypte.

Le lundi 13 juillet, le Président s'est réuni avec le Premier ministre, la ministre de la Santé et nombre de hauts responsables. La réunion a porté sur le cadre général et le processus d'avancement du projet national de l'autosuffisance en produits dérivés du plasma sanguin. Le Président a donné ses directives de compléter toutes les procédures scientifiques et techniques rattachées à ce projet afin de le mettre en place de façon optimale.

Le samedi 18 juillet, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre de l'intérieur, Mahmoud Tawfiq.

Le lendemain, il a examiné, lors d'une réunion avec le Conseil de défense nationale, les situations politique, sécuritaire et militaire à tous les niveaux stratégiques de l'État, à la lumière des derniers développements et défis sur les plans aussi bien régional qu'international.

Le mercredi 22 juillet, le Président a tenu une réunion avec le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, où il a enjoint que les projets des moyens de transport moderne et que le nouveau réseau d'axes routiers et de ponts soient intégrés, de sorte à devenir des artères de développement de par la République.

Le samedi 25 juillet, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr. Moustafa Madbouli, les ministres respectifs des Finances et du Secteur public, ainsi que nombre de hauts responsables. La réunion a étalé les indicateurs et estimations préliminaires de la performance financière lors de l'exercice financier 2019-2020. Le Président a instruit de continuer d'améliorer les indicateurs économiques et financiers, notamment en ce qui concerne le taux d'embauchage, la génération d'emplois supplémentaires, et la baisse du déficit budgétaire et de la dette publique.

Le samedi 25 juillet, le président a passé en revue, lors d'une réunion avec le Premier ministre, le ministre du Secteur public et la ministre du Commerce et de l'Industrie, la stratégie de l'industrie automobile et des moyens de transport électriques en Égypte, ainsi que la position du coton égyptien. Le Président a ordonné de se concentrer sur les perspectives de l'avenir de l'industrie des véhicules électriques, en coopération avec les compagnies mondiales spécialisées. Il a instruit de poursuivre la mise en œuvre du plan ambitieux de l'État pour l'évolution de l'industrie de textile et de filature et rétablir le statut d'antan du coton égyptien.

Le 26 juillet, lors de sa réunion avec le Premier ministre et les ministres respectifs de l'électricité et des communications, le Président a dirigé d'intensifier les efforts visant à étendre la numérisation du système de gestion de l'électricité dans toute la République ainsi que l'utilisation des compteurs électriques prépayés pour améliorer le service et le système de la perception. La réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive d'un nombre de projets nationaux en cours dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, ainsi que les projets d'interconnexion électrique.

Inauguration de projets nationaux

Le 12 juillet, le Président de la République a inauguré nombre de projets nationaux par vidéoconférence, soit 7 projets de logements moyens et 4 de logements sociaux (à Badr, Hadayeq October, Al-Obour, Gamassa).

Le 28 juillet, le président a inauguré la ville industrielle d'Al-Robeiki, relevant de la cité Badr. La première phase du projet comprend l'usine de filature et de tissage, qui englobe (l'usine de filature épaisse, l'usine de préparation de tissu, et l'usine de teinture et d'imprimerie). Celles-ci sont toutes équipées de machines suisses, italiennes et allemandes de pointe, mises en fonction par des ouvriers qualifiés, afin de replacer l'Égypte parmi les grands États exportateurs sur les marchés mondiaux.

Réceptions de rois et de chefs d'État

Visite en Égypte du Président érythréen

Le 6 juillet, le Président a reçu son homologue érythréen, Isaias Afwerki. Au cours des entretiens des deux chefs d'État, Al-Sissi a souligné que l'Égypte tenait à développer sa coopération stratégique avec l'Érythrée dans les divers domaines en vue d'établir un partenariat durable. De son côté, le Président érythréen a exprimé l'espoir de son pays à développer ses relations avec l'Égypte tous azimuts, notamment en ce moment où les enjeux et les ingérences étrangères se multiplient dans la Corne africaine et en mer Rouge. Les entretiens ont abordé les dernières évolutions régionales d'intérêt commun, notamment les dossiers relatifs à la sécurité de la mer Rouge et de la Corne africaine, en plus de la question du Barrage éthiopien de la Renaissance.

Visite en Égypte des cheikhs et notables des tribus libyennes représentant les catégories du peuple libyen

Le 16 juillet, le Président égyptien a reçu les cheikhs et notables des tribus libyennes, représentant les différentes catégories du peuple libyen. Dans son allocution, prononcée au cours de cette rencontre, le Président al-Sissi a souligné que les lignes rouges qu'il avait bien définies à Sidi-Barrani étaient en principe un appel à la paix et à un terme au conflit libyen. Cependant, a-t-il ajouté, l'Égypte ne restera pas les bras croisés face à aucun mouvement qui pourrait constituer une menace directe à la sécurité nationale, non seulement égyptienne ou libyenne, mais aussi arabe, régionale ou internationale.

Pour leur part, les cheikhs et notables des tribus libyennes ont donné plein mandat au Président al-Sissi et aux Forces armées égyptiennes pour intervenir en faveur de la protection de la souveraineté libyenne et pour prendre toutes les mesures nécessaires au profit des intérêts sécuritaires libyens et égyptiens et face aux défis communs.

Visite en Égypte du PM yéménite

Le 20 juillet, le chef de l'État égyptien a reçu le Premier ministre yéménite Maïn Abdelmalek Saïd. Au cours de leurs entretiens, le Président al-Sissi a affirmé la position constante de l'Égypte vis-à-vis du soutien du présent gouvernement yéménite légitime, et de l'unité et de la souveraineté de l'État yéménite frère. De son côté, le Premier ministre yéménite a remis au président égyptien une lettre de son homologue yéménite Abd-Rabbou Mansour Hadi, dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance pour les positions de l'Égypte en faveur non seulement de la sécurité et de la stabilité du Yémen, mais aussi en faveur de la région tout entier. En outre, les entretiens ont abordé les moyens de coopération bilatérale dans le cadre de la consolidation de la sécurité en mer Rouge. Les deux responsables ont échangé sur nombre de questions ayant trait aux relations bilatérales et au soutien que peut fournir l'Égypte au côté yéménite pour surpasser la crise actuelle.

Entretiens téléphoniques

Le 19 juillet, le chef de l'État a effectué un entretien téléphonique avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène palestinienne. Le Président al-Sissi a réitéré l'attitude constante de l'Égypte vis-à-vis de la cause palestinienne. Les deux responsables se sont convenus à poursuivre les consultations intensives au cours de la période à venir à propos des diverses questions d'intérêt commun.

Le 24 juillet, le Président Al-Sissi a reçu un appel téléphonique de son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky. Au cours de l'entretien téléphonique qui a porté sur des questions concernant les relations bilatérales, le Président al-Sissi a affirmé que son pays appréciait les derniers développements dans les relations bilatérales, surtout dans les domaines économique, commercial et touristique.

Télégrammes de vœux

Le Président a envoyé au roi Mohamed VI du Maroc un télégramme de vœux, à l'occasion de la fête nationale du Royaume.