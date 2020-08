Cote d'Ivoire: Église Méthodiste Unie Côte d'Ivoire - Neufs nouveaux révérends pasteurs consacrés

Neuf (9) nouveaux révérends pasteurs de l'Église Méthodiste Unie Côte d'Ivoire vont désormais servir Dieu, après trois années de formation en théologie et deux années de stage pratique.

Ces deux femmes et sept hommes ont été consacrés le dimanche 30 août 2020, au temple Canaan de Cocody Angré, à l'occasion du culte de clôture de la 15e conférence annuelle de l'Emuci, en présence de parents, amis, connaissances, responsables de la communauté méthodiste unie de Côte d'Ivoire et du ministre-gouverneur Beugré Mambé.

« Dieu vous a appelé au ministère de pasteur parmi son peuple. En son nom, vous aurez à prêcher la parole de l'évangile de la grâce de Dieu ; à déclarer aux pècheurs qui se rependent le pardon des péchés ; à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ ;

à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, la prière et le service ; à exercer l'amour et la compassion de Christ ; à servir les autres en servant le Seigneur lui-même », a dit Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à l'endroit des nouveaux hommes de Dieu.

Il leur a par ailleurs demandé de répondre devant Dieu et devant l'assemblée au sujet de leur vocation et leur engagement. Tous comme un seul homme, ils ont affirmé être appelés au ministère de la parole et des sacrements dans l'église universelle.

Ils ont assuré de leur salut par la grâce de Dieu, faire sa volonté et travailler avec joie au service du Seigneur. Gagner des âmes pour Dieu et surtout se mettre au service des autres.

Profitant de l'occasion, Bishop Benjamin Boni, au nom de l'Emuci, face aux derniers affrontements qui ont engendré des morts, a lancé un appel aux uns et aux autres à faire preuve de responsabilité en mettent fin à toutes formes de violence.

Il a invité notamment à l'instauration d'une chaîne de prières interconfessionnelles en faveur de la paix et à décréter une journée nationale de jeûne et de prières.

Le ministre-gouverneur Beugré Mambé, au nom du Chef de l'État Alassane Ouattara, a fait un don de 5 500 000 F aux pasteurs de l'Emuci.

A noter que la 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est déroulée du 27 au 30 août au temple Canaan de Cocody Angré sous le thème: « L'Eglise face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins». Il a été question de mener plusieurs actions sociales et religieuses.