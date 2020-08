Egypte: Signature du premier accord de facilité de financement traditionnel et islamique d'une valeur de deux milliards d'USD

Le ministère des Finances a signé le premier accord de facilité de financement traditionnel et islamique d'une valeur de deux milliards d'USD dans le but de financer le budget de l'Etat, soutenir l'économie égyptienne et préserver sa robustesse face aux fluctuations du marché mondial.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère souligne que le parlement avait avalisé cet accord ajoutant que l'offre a été lancée par les responsables de l'introduction en bourse (Emirates NBD Capital Ltd. et First Abu Dhabi Bank , en tant que coordinateurs mondiaux) pour sélectionner un groupe de financiers islamiques et conventionnels afin de participer à cette introduction en bourse.

Alors que la couverture de souscription moyenne atteignait 1,75 fois la valeur de l'offre, le ministère des Finances a augmenté le volume de financement de 1,5 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, a noté le communiqué ce qui reflète la forte confiance des investisseurs régionaux et internationaux dans l'économie égyptienne et sa cote de crédit stable.

Le ministre des Finances, Mohamed Mait a affirmé le souci des banques régionales et internationales de participer à cet accord qui constitue une preuve sur la réussite du programme de reforme économique égyptienne signalant que l'Egypte œuvrait constamment pour diversifier les sources du financement.

Source: Mena