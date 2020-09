Ile Maurice: Onze cas actifs à Maurice après le test positif d'une femme rentrée de France

Le pays compte dorénavant onze cas actifs de Covid-19 après le test positif d'une femme de 51 ans et qui est rentrée au pays le 24 aout.

Testée négative à son embarquement à Paris le 24 août, c'est par un vol charter d'Air Austral que la femme a voyagé vers Maurice. A son arrivée à l'aéroport de Plaisance, elle a été soumise à un test qui s'est révélé négatif.

Toutefois, au 7e jour de sa quarantaine, lorsqu'un nouveau test a été conduit sur elle, le résultat été positif. Elle a aussitôt été admise à l'hôpital d'ENT à Vacoas.

Avec cette femme, le pays compte maintenant onze cas actifs. 1281 passagers rentrés de l'étranger sont actuellement en quarantaine.

Voici le communique du ministère de la Santé sur la situation Covid-19 dans le pays :

MONDAY 31ST AUGUST 2020 COVID-19 STATISTICS MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS

POSITIVE CASES IN THE WORLD: 25,447,270

COVID-19 RELATED DEATHS IN THE WORLD: 851,512

TOTAL NUMBER PCR TESTS DONE: 69,177

TOTAL NUMBER OF RAPID ANTIGEN TESTS DONE: 160,315

TOTAL NUMBER OF COVID19 TESTS DONE: 229,492

POSITIVE CASES REGISTERED IN MAURITIUS: 356

COVID-19 RELATED DEATHS IN MAURITIUS: 10

SUCCESSFULLY TREATED PATIENTS IN MAURITIUS: 334

NEW CASES REGISTERED TODAY (31ST AUG 2020): 1 (Imported case, detected in quarantine *)

LOCAL: 0

IMPORTED: 1

ACTIVE CASES IN MAURITIUS:11

PASSENGERS IN QUARANTINE: 1281

ADDITIONAL INFORMATION ON NEW POSITIVE CASE:

Patient, female of 51yrs came to Mauritius on the 24th of August 2020 on chartered flight UU 122 from France. Patient had a negative PCR at port of embarkation, on arriving in Mauritius, DAY 0 test also gave a negative result, DAY 7 test revealed that patient is positive. The patient has left the center where she was quarantined and has been transferred to the New ENT Hospital.