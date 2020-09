Ile Maurice: Nominations des proches - Gobin père n'a pu tenir la pression des réactions négatives

Vishwadeo Gobin, père du ministre Maneesh Gobin n'a u faire face au déluge des réactions négatives causées par sa nomination comme chairman du Mahatma Gandhi Institute (MGI) et du Rabindranath Tagore Institute (RTI). Il a décidé de ne pas accepter ce double cadeau de chairman.

Dans la soirée du dimanche 30 août, il a fait parvenir la nouvelle de son forfait à la MBC, qui a lu son message dans lequel il a fait ressortir qu'il allait effectuer ce travail en tant que bénévole. Mais la réalité est que face à la pression populaire et même dans le camp d'un MSM embarrassé, Vishwadeo Gobin, âgé de de 75 ans, a décidé de faire marche arrière.

Cette nomination a en effet été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du népotisme et des nominations scandaleuses du gouvernement. En effet, alors que les gens marchaient dans les rues de la capitale pour la méritocratie au sein des institutions publiques, samedi, voici un rappel des quelques proches du pouvoir nominés à des postes à responsabilités depuis ces cinq dernières années. Durant la semaine écoulée, le père et le frère des ministres Gobin et Hurdoyal respectivement ont été ajoutés à cette liste.

On s'attendait qu'avec les difficultés économiques (NdlR, le Premier ministre a, lui-même, dit que le pays est à genoux, du moins dans le secteur touristique), les sacrifices se feraient de toute part. Mais, on constate que chaque semaine apporte son lot de nominations, dont certaines qualifiées de scandaleuses, frisant même la provocation. Les deux dernières en date concernent le frère et le père de deux ministres. Lundi dernier, le frère du ministre Vikram Hurdoyal, Rishikesh, est nommé Chairman de la Mauritius Shipping Corporation Ltd et, cinq jours après, le père du ministre Maneesh Gobin, Vishwadeo, est nommé par le Conseil des ministres président des conseils d'administration du Mahatma Gandhi Institute et du Rabindranath Tagore Institute.

En revanche, on s'attendait qu'après les élections du 7 novembre dernier, le gouvernement allait favoriser les candidats battus de l'alliance MSM-ML ou ceux n'ayant pas obtenu de ticket à des postes de responsabilité. Ainsi, c'est sans surprise, que dès les premières semaines, Mahen Jhugroo, Alain Wong, Marie-Claire Monty et autres Françoise Labelle, pour ne citer que ceux-là, ont été nommés dans des chancelleries mauriciennes à l'étranger. On note aussi Zouberr Joomaye, conseiller bénévole au Prime Minister's Office ; Gilles L'Entêté de nouveau à la National Housing Development Corporation ; Nilen Vencadsamy à la tête de la Mauritius Promotion Tourism Authority ; Ashit Gungah comme Chairman du National Productivity and Competitiveness Council ; Toolseeraj Benydin comme membre du board du CEB et Jairajsing Luchoo à la Banque de Développement.

De plus, il y a ces autres nominations qui interpellent, notamment Sandhya Boygah à la tête du Mauritius Standards Bureau ; Somduth Dulthumun au Mauritius Museums Council Board ; Bhoneshwar Rajkumarsingh, ancien président du conseil de district de Flacq proche du PTr comme président de l'Independent Broadcasting Autority ; Dunisha Jootun, épouse de Vikram Jootun, directeur de Mauritius Film Development Corporation, nommée non-executive director au board de Landscope et Dick Ng Sui Ha comme Chairman de l'Independent Communications and Technology Autority (ICTA). S'ajoutent à la liste Avinash Gopee, Chairman de la Tourism Authority. Rajendra Kumar Mungur, un ancien élu du PTr, nommé directeur du Trust Fund for Specialised Medical Care, ou Mahen Sookun, proche d'un mouvement socioculturel, comme chairman de la MauBank.

Il y a aussi le cas d'Atish Boyjonauth, tantôt proche du MSM et tantôt du PTr. En tant que sympathisant des Rouges, il avait été nommé comme Chairman de l'Employees Welfare Fund. Mais à la veille des dernières élections, il s'est joint au MSM. Il a ensuite été renommé à ce poste au grand dam des fidèles du parti qui attendent d'obtenir un poste depuis des années.

Un cas semblable à celui de Sandhya Boygah a aussi fait jaser. Il s'agit de la nomination de Sudeven Chengebroyen comme general manager de la Beach Authority. Cet habitant de la circonscription de PortLouis-Nord-Montagne Longue (no 4), là où a été élu Joe Lesjongard, a vu sa nomination pas refusée dans un premier temps, car le board dirigé par un autre nominé politique, Daniel Laurent, avait des doutes sur ses qualifications académiques. Toutefois, le conseil, ayant eu reçu des directives, devait approuver sa nomination.

Il y a aussi Nazir Junggee, conseiller municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill à la Sugar Insurance Labour Welfare Fund. En renouvelant sa nomination à ce corps paraétatique, le gouvernement pensait qu'il resterait tranquille. Mais il a été un de ces conseillers qui ont obligé le maire Ken Fong à démissionner.

Rao Ramah, un professionnel recruté au PMO pour piloter le projet de la nouvelle carte biométrique, avait, lui, été vilipendé par l'opposition MSM. Beaucoup d'allégations avaient été faites contre lui et Navin Ramgoolam, alors Premier ministre. Mais, au changement de pouvoir, le MSM a donné sa bénédiction à Alan Ganoo pour le nommer comme General manager de la Corporation nationale du transport. Il faut aussi noter que le frère d'Alan Ganoo, Harry, un ancien haut fonctionnaire, a lui été nommé au Civil Service College.