Soudan: Signature de l'accord de paix de la piste de l'Est à Juba

Juba — Un accord de paix sur la piste de l'Est entre le gouvernement du Soudan et le front de l'Est a été signé Lundi à Juba.

Le Président du Soudan du Sud, Lieutenant Général Salva Kiir Mayardit, a signé au nom du Soudan du Sud et le Premier Vice-Président du Conseil Souverain et chef de la délégation du gouvernement, lieutenant général Mohamed Hamdan Daglo a signé pour le Gouvernement du Soudan, Oussama Saeed a signé pour le Congrès d'opposition des Beja et Khalid Idris a signé au nom du Front Populaire uni pour la libération et la justice.