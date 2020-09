Soudan: Signature de l'Accord de paix de Juba sur les pistes du Nord et du Centre

Juba — Le Gouvernement du Soudan et le Mouvement de libération de Kush ont signé lundi l'Accord de paix de Juba en lettres initiales.

Le Président de la République du Soudan du Sud, Lieutenant Général Salva Kiir Mayardit a signé au nom du Gouvernement du Soudan du Sud et le Premier Vice-Président du Conseil Souverain et chef de la délégation de Gouvernement, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo a signé au nom du Gouvernement du Soudan et Mohamed Dawood a signé pour le mouvement de libération de Kusk.

L'accord de paix de Juba entre le Gouvernement du Soudan et la piste centrale dirigée par Al-Tom Hago a également été signé lundi où le Président Salva Kiir Mayardit a signé pour le Gouvernement du Soudan du Sud et le Premier Vice-Président du Conseil Souverain, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, qui est le chef de la délégation de Gouvernement aux négociations de paix a signé pour le Gouvernement du Soudan et pour la piste centrale Al-Tom Hago, chef du Parti unioniste démocratique d'opposition.