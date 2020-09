Congo-Brazzaville: Judo - Interclub plaide pour le retour des compétitions

Alors que les compétitions sont arrêtées depuis quelques années au niveau national pour cause l'absence des instances dirigeantes de la fédération, les judokas d'Interclub lancent leur cri de cœur pour le retour à la normale dès la reprise des activités sportives. L'appel des dirigeants et pratiquants s'est fait entendre lors d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville.

Interclub judo de Pointe-Noire se porte bien. Malgré la crise saniatire, les athlètes de l'équipe de Man Kekolo, qui regorge de toutes les catégories, notamment les minimes, les juniors et les seniors hommes et dames, s'entrainent individuellement dans l'attente de la reprise officielle des activités sportives suspendues depuis mars en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Mais avant la reprise des activités sportives, les dirigeants et pratiquants d'Interclub demandent aux autorités sportives d'œuvrer pour mettre en place les instances dirigeantes de la Fédération congolaise de judo en vue de la reprise normale des compétitions. « Interclub judo se porte bien. Mais les jeunes sont frustrés par l'absence des compétitions. Nous avons l'envie de former l'élite congolaise de judo mais , l'absence des compétitions ne nous permet pas de jauger le niveau des combattants et notre propre travail. Nous prions que les autorités sportives prennent les choses en main pour la relance du judo congolais absent sur le plan international depuis plusieurs années », a indiqué le troisième entraîneur d'Interclub, Rock Nguié qui craint la perte de plusieurs générations.

De son côté le capitaine d'interclub judo, Juldas Gama, médaillé départemental, pense que son club promet un avenir meilleur vu l'engagement des jeunes. « Nous sommes un club jeune qui veut gagner beaucoup de médailles et défendre notre département et la nation congolaise au niveau international. C'est pourquoi nous demandons aux autorités sportives de remettre l'ordre dans la fédération pour nous permettre d'évoluer », a-t-dit.

Il a été épaulé par son coéquipier Exaucé Sah également médaillé départemental très ambitionné. « Je veux aller de l'avant, mais il y a moins de compétitions. Nous avons passé pratiquement plus de deux ans sans aucune compétition, juste de petits tournois interclubs qui nous permettent, certes, d'améliorer notre travail, mais ne contribuent pas à notre visibilité au niveau national et international », a-t-il regretté avant d'ajouter que le judo est négligé. « Cette atmosphère démoralise les pratiquants que nous sommes. Un compétiteur ne peut pas jauger son niveau en participant juste aux tournois interclubs. Il nous manque des compétitions de haut niveau pour faire parler de nous au niveau national, continental et international », a martelé Exaucé Sah qui a plaidé pour l'instauration du professionnalisme au Judo.