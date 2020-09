Gabon: Super coupe d'Angleterre - Aubameyang offre le community Shield à Arsenal

La saison 2020-2021 a démarré avec la super coupe d'Angleterre qui opposait Arsenal, vainqueur de la FA Cup, à Liverpool FC, champion d'Angleterre en titre. Au terme d'un match qui s'est achevé aux tirs au but, Pierre-Emérick Aubameyang a offert la victoire à son équipe. Un nouveau titre s'ajoute donc au palmarès du Gabonais, qui devrait être prolongé dans les prochains jours.

C'est aux tirs au but que les choses se sont faites pour Arsenal et Pierre-Emérick Aubameyang. Le Gabonais qui avait ouvert le score à la 12ème minute pour les Gunners, inscrivait par la même occasion son 5ème but consécutif en 3 rencontres. Même si Takumi Minamino a égalisé en deuxième période, Liverpool perdra le Community Shield lorsque le capitaine d'Arsenal inscrira le dernier tir au but. Victoire 5-4.

Pierre-Emérick Aubameyang est devenu avec son but lors de cette rencontre le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal sur la mythique pelouse de Wembley. Le joueur gabonais a inscrit cinq buts dans ce stade, et son but contre Liverpool lui a permis de prendre la première place de ce classement très spécial.

Les derniers buts du joueur à Wembley avaient été inscrits il y a peu de temps aussi, puisque le capitaine des Gunners avait inscrit un doublé en demi-finale de FA Cup, puis deux autres buts en finale contre Chelsea.

Toutes ces performances auraient poussé le board d'Arsenal à lui proposer un nouveau contrat selon le célèbre Daily Mirror. En effet, dans les prochains jours, le capitaine d'Arsenal devrait recevoir une nouvelle offre de prolongation qui ira jusqu'en 2023, assorti d'un salaire de 280 mille euros par semaine. Arsenal souhaite vraiment conserver son buteur historique.