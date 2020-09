Cote d'Ivoire: Insertion des jeunes dans le tissu économique - Isaac Gnamba-Yao obtient l'implantation d'une start-up dans l'Agneby-Tiassa

Le premier vice-président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa, Isaac Gnamba-Yao, par ailleurs directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a réussi à déplacer Smart'BAB, une start-up technologique dont la mission est de moderniser le commerce de détail en Afrique, dans la région de l'Agneby-Tiassa, pour y déployer son savoir-faire.

Le partenariat entre l'Agneby-Tiassa et la start-up a été signé le samedi 29 Août, à la sous-préfecture de Aboudé, localité dont il est natif, en présence des jeunes du canton Krobou venus des villages et campements des sous-préfectures de Oress-Krobou et Aboudé.

La convention prévoit la construction d'une grande boutique multi-services Big'BAB, qui sera essentiellement exploitée via la franchise, par l'association de jeunes du canton.

Il s'agit d'une boutique clé en main (Kit Internet Haut-Débit par VSAT et services Wi-Fi, réfrigérateur, étagères, vidéoprojecteur, écran de projection, caisse en ligne avec programme de fidélité, autres services numériques, etc.).

Le 1er vice-président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa et la directrice générale de Smart'BAB, Mme Kayla Alaoui, partagent l'objectif d'exploiter les nouvelles technologies numériques pour développer l'économie communautaire, favoriser l'inclusion financière et renforcer la cohésion sociale.

« Désormais, il n'y a plus de place pour les discours politiques et les belles promesses qui endorment notre vaillante jeunesse pourtant pétrie de talent et de potentiel », a déclaré Isaac Gnamba-Yao, lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat.