Cote d'Ivoire: Les élucubrations de Coco Joyce" - Un grand voyage au cœur du monde merveilleux de l'enfance

L'auteur José-Manuel Lahesa Ejapa, connu sous le pseudonyme de Coco Joyce, signe sa troisième œuvre littéraire intitulée "Les élucubrations de Coco Joyce".

C'est une belle parodie littéraire de 114 pages qui s'inspire de la rencontre de l'auteur avec les héros de son enfance, notamment les grandes figures de « Club des petits » et de séries télévisées qui ont marqué les années 1980-1990.

A travers cet ouvrage, il fait un compte-rendu détaillé de ces rencontres. « Quand Coco Joyce me fait l'honneur de me confier la préface du livre, je suis loin de m'imaginer un si beau voyage dans l'univers palpitant de mon enfance.

Au fil des pages, tout mon être se liquéfie littéralement pour se fondre dans cette aventure grandiose et merveilleuse des années "Club des Petits" », écrit dans sa préface l'auteure dramaturge, Kadhy Bomou, qui décrit l'œuvre de Coco Joyce comme « la madeleine de Proust qui nous montre que notre enfance nous aura marqué à jamais ».

De Lucky Luke à Kimbo, en passant par Goldorak , « Spectroman », Candy, La famille Barbapapa, Yamatélé, Fiellock, Bouba, Gargamel et ses ennemis jurés le Schtroumpfs, Tom Sawyer, Sammy et Scoubidou, Mogli et bien d'autres, le voyage de l'auteur, à travers ses rencontres fictions, élabore un récit qui plonge le lecteur dans le monde fantastique de ces personnages de l'enfance.

Les grandes séries télé sont aussi présentes dans le récit, notamment Starsky et Hutch, MacGyver, Rick Hunter, Lou Grant, Tanguy et Laverdure etc. « Rédigé dans un style sobre, facile à lire, cette œuvre nous invite à rencontrer l'enfant en nous. Cet enfant qui renaît et comprend les moments magiques.

Les élucubrations de Coco Joyce, c'est aussi une incursion culturelle qui plonge le lecteur dans un sommeil éveillé rempli de rêves colorés déclinés entre visites touristiques, humour à l'ivoirienne, espoir de paix et de réconciliation, soif d'amour, de partage et d'abondance », résume, en définitive, Khady Bomou, cette œuvre qui est officiellement disponible en version électronique depuis le 25 août à l'adresse https://cocojoyce.ci/ebooks/.