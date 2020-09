Burkina Faso: Soutien à la scolarisation - Le programme de recherche de bourses lancé

L'Association pour la solidarité et le développement des jeunes (ASDJ) a lancé, le vendredi 28 août 2020 à Ouagadougou, le programme de recherche de bourses et de stages 2020-2021 au profit des étudiants vulnérables.

Comme il est de coutume depuis sept ans, l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes (ASDJ) a débuté les entretiens pour la recherche de bourses et de stages au profit des étudiants vulnérables pour l'année académique 2020-2021.

La cérémonie de lancement du programme a eu lieu, le vendredi 28 août 2020 à Ouagadougou, sous la présidence du maire de

l'arrondissement n°2 de Ouagadougou, Pierre Lassané Yanogo. Selon le président de l'ASDJ, Ernest Lankoandé, cette étape consiste à analyser les demandes afin de sélectionner, en fonction de la vulnérabilité ou de l'excellence des étudiants, les bénéficiaires.

« Grâce à des partenaires, notamment des universitaires et des responsables d'institutions, nous pourrons leur accorder des bourses afin de les accompagner en prenant en charge leurs formations.

A cet effet, nous pourrons prendre en charge partiellement ou totalement les frais de formation en fonction du dossier », a expliqué Ernest Lankoandé.

Le coordonnateur du programme de recherche de bourses et de stages, Abdoul Aziz Traoré, a confié que l'année académique dernière, son association a reçu plus de 1000 demandes et accordé plus de 500 bourses. « Cependant, nous devons faire plus pour que les jeunes aient accès aux instituts de formation.

C'est pourquoi, cette année, nous nous lançons pour défi de satisfaire à toutes les demandes. Nous comptons également ouvrir le programme à l'international afin de permettre à des étudiants d'obtenir des bourses et des stages dans différents pays du monde », a laissé entendre le coordonnateur du programme. Afin de relever ces défis, il a lancé un appel aux institutions partenaires et aux collectivités à les soutenir.

Pour le maire de l'arrondissement n°2, la vision de l'ASDJ est noble. A cet effet, il est logique pour tout Burkinabè soucieux du développement du pays de soutenir l'initiative.

« C'est une obligation morale pour nous de soutenir l'association parce qu'elle prend en compte beaucoup de nos préoccupations.

Leur action est orientée vers deux aspects, à savoir l'accompagnement des étudiants par l'octroi de bourses et de stages, mais aussi l'éducation citoyenne qui est une préoccupation majeure pour notre collectivité », a fait savoir Pierre Lassané Yanogo.

Par ailleurs, il a promis que son conseil municipal va travailler à renforcer sa collaboration avec l'association.

Créée en 2010, l'ASDJ est représentée dans les 13 régions du Burkina et intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et des droits humains. Depuis sa création à nos jours, elle a accompagné plus de

10 000 étudiants qui sont aujourd'hui insérés dans la vie professionnelle.