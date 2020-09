Afrique Centrale: CEEAC - Prestation de serment des membres de la Commission

Libreville, le 31août 2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président en exercice de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) a présidé ce jour, la cérémonie de prestation de serment des membres de la nouvelle Commission de ladite institution.

Dans le cadre de cette manifestation, le Chef de l'Etat a installé les Président et Vice-Président de la Commission ainsi que les Commissaires aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité ; au Marché Commun, Affaires Économiques, Monétaires et Financière ; à l'Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et Développement Rural ; à l'Aménagement du Territoire et aux Infrastructures ; à la Promotion du Genre, au Développement Humain et Social.

Pour rappel, les membres de la nouvelle Commission de la CEEACavaient été désignés lors de la 17ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui s'est tenue par visioconférence le 30 Juillet dernier.

Leur prise de fonction interviendra immédiatement après ladite cérémonie, conformément aux dispositions pertinentes du Traité révisé de la CEEAC signé le 18 décembre 2019 à Libreville.

Au terme de cet événement d'importance, le Président de la République s'est félicité du succès de cette cérémonie et a exhorté les nouveaux promus à faire preuve de rigueur dans l'exécution de leurs charges. Il a tenu à réitérer en présence de ses hôtes, l'engagement du Gabon dans la mise en œuvre des réformes adoptées par la Conférence en vue de l'amélioration du fonctionnement de l'Institution communautaire face aux défis de l'heure sur la scène régionale.