Ile Maurice: Collision fatale entre un remorqueur et une barge - Un témoin raconte

Il était 18h50. Ce témoin était sur la plage de Poste-Lafayette quand il dit avoir remarqué la valse du remorqueur sir Gaëtan, qui «tournait en rond, au large».

Il se dirigeait vers le Nord, affirme ce témoin, qui a alors pris ses jumelles pour y voir de plus près. «J'ai cru voir une petite embarcation avec une ou deux personnes à bord, elle se trouvait juste à côté du remorqueur. Il faisait noir et il était difficile de distinguer ce qui se passait», nous raconte-t-il.

Un habitant du coin a tout de suite appelé la National Coast Guard (NCG) et un fourgon est arrivé sur place 25 minutes plus tard. Un des officiers de la NCG aurait alors déclaré à la personne qui les avait appelés que le remorqueur a eu «un petit problème et que tout est rentré dans l'ordre et que le bateau a pu reprendre sa route».

Cette conversation est parvenue aux oreilles du témoin qui nous relate les événements. Toujours selon ce dernier, ce n'est qu'environ une heure plus tard qu'un hélicoptère s'est montré et le témoin n'a plus vu le remorqueur à l'horizon. Ce n'est que ce matin qu'il a eu vent du drame qui s'est produit...