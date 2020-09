Madagascar: Morondava - Une victime de la Covid-19 source de tension

Des bombes lacrymogènes ont retenti plusieurs fois à Morondava, hier matin. Les forces de l'ordre ont eu recours à leurs armes, pour disperser des attroupements, étonnés par une scène inhabituelle : des personnes en pleine procession funéraire d'un homme qui a succombé au coronavirus, au centre hospitalier de référence régionale (CHRR) à Morondava, dimanche.

L'annonce du résultat du test de dépistage effectué sur cette victime a créé une vive tension entre la famille et les autorités dans cette ville de la région de Menabe. Le test a affirmé que le défunt était atteint par le coronavirus, mais ses proches ont refusé de l'admettre. « Il a été admis à l'hôpital, pour des problèmes d'estomac. Lorsqu'il meurt, on le comptabilise parmi les victimes du coronavirus. C'es t inacceptable ! », assène un proche du défunt.

Contre l'avis des professionnels de santé et des autorités, ils ont pris le corps à l'hôpital, puis, ils ont fait le tour de la ville avec le cadavre dont le but de le ramener à la maison et procéder aux rites funéraires. Les forces de l'ordre les ont coincés sur le chemin. « Nous étions obligés de récupérer le corps. Il doit être enterré dans l'immédiat. C'est le protocole sanitaire en vigueur, pour éviter le risque de propagation du coronavirus », explique une source auprès de la Gendarmerie. Les forces de l'ordre ont réussi leur mission. En expliquant aux membres de la famille de la victime qu'il s'agit d'une mesure strictement sanitaire, les forces de l'ordre ont pu les persuader de leur livrer le corps. L'inhumation a eu lieu, hier même, au cimetière de Betania. Seuls quelques membres de la famille ont pu assister à l'enterrement, comme l'exige le protocole de santé, en temps d'épidémie.

Cet homme a été admis au service de Médecine du CHRR de Morondava, vendredi, pour avoir eu des problèmes digestifs : il avait vomi et a eu de la diarrhée. Le vomissement et la diarrhée sont des symptômes du coronavirus. Sous sérum durant la nuit de son admission, son état se serait aggravé. « Il a eu des difficultés respiratoires. Nous avons décidé de lui faire des prélèvements pour savoir s'il a le coronavirus ou non. Il s'avère qu'il est porteur du virus », indique un médecin du CHRR.