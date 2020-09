Sénégal: Accident mortel - Un chauffeur de Car-rapide condamné à 1 an et son permis confisqué

En sus de sa condamnation, D. Ndiaye ne pourra pas toucher le volant à sa sortie de prison, pendant cinq ans. C'est la sentence du juge des flagrants délits de Dakar, infligée, vendredi 28 août, à un chauffeur de « car rapide », auteur d'un accident mortel.

En voulant doubler une charrette, le conducteur a dérapé et s'est retrouvé sur le trottoir inverse. Il a percuté deux sœurs dont l'une, âgée de 16 ans, est morte sur le coup, tandis que l'autre est en réanimation.

Attrait pour défaut de maîtrise, homicide involontaire et blessures involontaires, D. Ndiaye a reconnu les faits avant d'exprimer ses regrets, sur invite de son conseil. D'après les mentions du procès-verbal, le prévenu conduisait « dangereusement ».

«Il y a une faute caractérisée du prévenu qui voulait faire un dépassement et il a perdu le contrôle du véhicule », a déclaré le procureur de la République. Il a requis trois mois ferme et la suspension du permis pour six mois.

Bien que Me Alioune Badara Fall ait plaidé la clémence, son client a écopé d'un an ferme et son permis a été confisqué pour une durée de 5 ans. D. Ndiaye doit aussi payer une contravention de 56.000 FCfa.