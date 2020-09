Soudan: On fume le calumet de la paix

Gouvernement et mouvements rebelles ont signé hier à Juba au Soudan du Sud un accord destiné à mettre fin à 17 années de guerre.

Après un an de négociations, le gouvernement soudanais et plusieurs mouvements rebelles réunis au sein du Front révolutionnaire soudanais (FRS) sont parvenus hier à la signature d'un accord de paix. L'acte signé à Juba, capitale du Soudan du Sud, s'est déroulé en deux phases. D'abord, entre les autorités de Khartoum et les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre ouverte en 2003 a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon un rapport de l'Organisation des Nations unies (ONU). Puis, entre le gouvernement soudanais et le mouvement rebelle du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, où la guerre a affecté 1 million de personnes. Côté gouvernement, le général Abdel Fattah Al-Burhane, président du Conseil souverain à la tête du Soudan, et Abdallah Hamdok, Premier ministre soudanais, ont effectué le déplacement de Juba. Le président sud-soudanais, Salva Kiir a paraphé ledit document en tant que témoin.

L'accord de paix signé hier est constitué de huit protocoles portant sur la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses, le partage du pouvoir et le retour des réfugiés et des déplacés. Le texte stipule que les mouvements armés devront à terme être démantelés et que leurs combattants devront rejoindre l'armée régulière, qui sera réorganisée pour être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Il mentionne également que justice soit rendue pour les crimes commis durant la guerre civile au Darfour et la coopération de Khartoum avec la Cour pénale internationale à La Haye.

Que ce soit dans le camp de l'ex-rébellion, ou au sein du gouvernement, l'on salue cet acte historique. «Les gens sont contents, pas seulement les hommes politiques, ou les groupes armés, mais également la société civile, tous ceux qui vivent dans des camps au Darfour et qui ont une histoire tragique», s'est réjoui Mohammed Zakaria, porte-parole du FRS. «C'est un grand succès. Il s'agit d'un premier tour et nous espérons qu'il y aura un autre cycle de négociations avec ces deux groupes. Nous savons que nous allons affronter quelques problèmes lorsque nous allons commencer à procéder à la mise en oeuvre de cet accord sur le terrain mais nous avons cette volonté politique et nos amis dans l'armée ont cette volonté politique pour que cela fonctionne», a souligné Fayçal Mohamed Saleh, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement soudanais. Mais, le gouvernement devra encore garder la main tendue dans la mesure où deux groupes armés manquaient hier à l'appel. Le Mouvement de libération du Soudan (MLS) d'Abdelwahid Al-Nour et le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (MPLS-N) d'Abdelaziz Al-Hilu ont brillé par leur absence à la signature dudit accord.