Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne - Le dépôt des candidatures est clos

L'enregistrement des dossiers a pris fin hier à minuit à la Commission électorale indépendante.

Le dernier jour de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire c'était hier, 31 août, à minuit. Au moment où nous mettions sous presse, plus d'une trentaine de candidatures avaient déjà été enregistrées par la Commission électorale indépendante (Cei). Le dossier de Laurent Gbagbo a été soumis en mi-journée. Lui et Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale qui était le premier à afficher son ambition pour la conquête du fauteuil présidentiel ont perdu leurs droits civiques et sont radiés des listes électorales.

Cité dans une affaire de braquage de l'agence nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) lors de la crise postélectorale de 2010, l'ex-président Laurent Gbagbo a été retiré du listing électoral 2020. Au cours d'une conférence de presse la semaine dernière, Armand Ouegnin, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds), avait affirmé que le retrait de l'ex-président de la liste électorale était nul et non avenu en évoquant l'argument que le tribunal correctionnel d'Abidjan-Plateau n'a jamais porté plainte et ne s'est jamais constitué partie civile dans ledit procès. Il avait soutenu que sa candidature serait déposée. Hier, on est passé à l'acte. La candidature de Laurent Gbagbo a été déposée sous l'accompagnement d'une foule immense. Sera-t-elle validée ? Là est la question et on peut parier qu'on s'achemine vers un contentieux pré-électoral. « Nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo que nous avons sollicité pour être notre candidat à la présidentielle », s'est félicité Armand Ouegnin. L'ex-président de la République, fondateur du Front populaire ivoirien est toujours en liberté conditionnelle en Belgique. Il ne s'est jamais prononcé publiquement sur sa candidature.

A côté des candidats peu connus dans la trentaine de dossiers enregistrés, d'autres qui ont marqué la scène politique ivoirienne comme Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan, (candidat du FPI sans l'aval de Gbagbo) Alassane Ouattara.