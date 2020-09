Ile Maurice: En Cour - Le capitaine du MV Wakashio réclame la radiation de l'accusation

Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du Wakashio, a réclamé la radiation des accusations qui pèsent sur lui en cour ce mardi 1er septempre. Il a présenté sa motion par le biais de ses hommes de moi, Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel et Ilshad Munsoor.

Pour rappel, l'accusé fait face à une charge provisoire de «unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation» en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act. Selon Sunil Kumar Nandeshwar, cette accusation ne tient pas la route. La poursuite communiquera sa décision le 8 septembre prochain.

Après la comparution de son client, Me Mohamed, dont les services ont été retenus en ce mardi, soutient avoir rencontré des difficultés en Cour. «La famille du capitaine m'a contacté pour que j'assiste le capitaine dans l'enquête et en cour mais il se trouve que j'ai été empêché d'entretenir une communication avec mon client ce matin,» explique Me Yousuf Mohamed. Du coup, poursuit-il, il a dû demander à confirmer avec la sœur du capitaine en Inde, pour pouvoir le représenter en Cour.