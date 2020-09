Egypte: La ministre de la Santé inspecte l'hôpital des maladies infectieuses à Louxor

La ministre de la Santé, Hala Zayed a inspecté, lundi 31 août, le Centre des maladies digestives et hépatiques "Vive l'Egypte" situé à l'intérieur de l'hôpital des maladies infectieuses à Louxor, afin de vérifier l'application du plan du ministère sur la lutte contre le nouveau coronavirus.

La ministre, accompagnée d'un nombre de responsables au ministère, a inspecté les différents services du Centre et affirmé que ce dernier est bien équipé à un niveau supérieur, notant que le centre traite maintenant les maladies virales alors qu'il traitait uniquement les patients atteints des hépatites C et B, rapporte Khaled Mégahed, porte-parole du ministère de la Santé.

Mme Zayed s'est également enquise du déroulement du travail à l'hôpital des maladies infectieuses à Louxor et a donné des directives d'achever les travaux de rénovation et de développement en cours à l'hôpital. Le ministère de la Santé a établi un plan prévoyant la modernisation de 38 hôpitaux de maladies infectieuses et pulmonaires à l'échelle nationale.