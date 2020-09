Egypte: Le gouvernement tient à maximiser les investissements coréens en Égypte

Le gouvernement oeuvre à maximiser les investissements étrangers en Egypte, en particulier ceux coréens en cherchant sérieusement à attirer les investisseurs et à éliminer les obstacles, et ce en harmonie avec les efforts de l'Etat pour localiser les expériences mondiales et promouvoir l'industrie nationale qui constitue la principale locomotive de la croissance économique, la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie des Égyptiens et des services qui leur sont fournis, a déclaré mardi, 1er sept, le ministre des Finances Mohamed Maait.

Lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur de la Corée du Sud au Caire, Hong Jin-wook, M. Maait a indiqué que le gouvernement cherchait à ouvrir de nouveaux horizons d'investissement entre les deux pays, en mettant l'accent sur les secteurs du développement et de la technologie de manière à garantir un emploi optimal pour la révolution numérique et à contribuer à la transformation progressive à l'économie numérique, en phase avec les changements mondiaux.

Il a ajouté que l'État attachait une grande importance au développement des systèmes d'éducation et de santé, qui représentent le principal pilier de la construction de l'Égyptien, soulignant que le programme de réforme économique adopté par la direction politique et soutenu par le peuple égyptien avait contribué à renforcer l'économie égyptienne.

"Malgré les répercussions de la crise du coronavirus, l'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à avoir conservé sa note de crédit et ses perspectives stables, et ce selon toutes les agences de notation financière (Standard & Poor's, Moody's et Fitch)", a affirmé M. Maait, notant que certaines institutions internationales s'attendent à ce que la croissance de l'économie égyptienne bondisse à 6,5% au cours de l'exercice en cours.

Pour sa part, l'ambassadeur a exprimé l'aspiration de son pays à renforcer la coopération avec le gouvernement égyptien dans divers domaines, en particulier l'économie, appréciant les efforts de l'État pour surmonter les obstacles douaniers et fiscaux auxquels sont confrontés les investisseurs coréens en Égypte.

Il a salué la performance de l'économie égyptienne face au coronavirus, à un moment où les performances de nombreuses économies mondiales ont décliné, expliquant que son pays était prêt à fournir l'expertise technique nécessaire pour élargir le champ du commerce électronique en Égypte.