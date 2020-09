Algérie: Impérative promotion de la pensée associative en pensée institutionnelle

Boumerdes — Le conseiller du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a plaidé lundi à partir de Boumerdes pour l'impératif de promouvoir la pensée associative en pensée institutionnelle et professionnelle à même de contribuer à la création de la richesse et au développement national global.

Dans son allocution d'ouverture d'une rencontre l'ayant réunie avec des associations de la société civile, le conseiller du Président de la République a appelé les adhérents à ces associations à l'impératif de "l'initiative et de l'innovation" dans le domaine, en commençant d'abord par "s'organiser davantage", a-t-il dit, et à ne "pas compter uniquement sur l'aide de l'Etat pour mettre en œuvre leurs programmes.".

Il a recommandé pour ce faire l'impératif d'un "changement des mentalités tant pour les associations que pour les responsables. "Un fait susceptible, a-t-il considéré, de "préparer le terrain pour la restitution de la confiance perdue entre les deux parties, à cause des anciennes pratiques."

Cette rencontre s'inscrit, a souligné M. Berramdane, au titre de la première étape d'élaboration de la stratégie nationale pour l'organisation du secteur, considérée comme "étape de consultation avec la base." Cette dernière sera suivie ultérieurement par une 2eme étape "avec les organisations et associations nationales," avant d'être couronnée par l'étape de "maturation du projet", "la constitution d'une vision stratégique", "la détermination des mécanismes de travail" et "la mise en œuvre, avec la consultation de la société académique", a souligné le même responsable.

Nazih Berramdane a, à ce titre, appelé à la poursuite et à l'élargissement des rencontres pour les rendre "thématiques" de manière à ce qu'elles deviennent "permanentes et soient un moyen de communication consacrant le principe participatif entre les différents organismes, pouvoirs et associations de la société civile."

Répondant aux questions des journalistes, le conseiller du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a mis en exergue "la richesse du mouvement associatif national, grâce à des jeunes maîtrisant les technologies du numérique, de la communication et de l'information."

Selon M.Berramdane, cette plate forme "ouverte à tous les acteurs du domaine" constituera un "moyen de communication direct et permanant" avec son organe consultatif en vue de "faire des propositions et de soumettre différentes préoccupations" tout en "obtenant des informations officielles fiables dans différents domaines," a-t-il assuré.

Sur un autre plan, il a admis le "besoin pressant" d'une "protection juridique" et d'un "amendement de la loi actuelle portant organisation des associations" pour les personnes activant dans le domaine du bénévolat et du mouvement associatif, citant pour preuve les actions de solidarité pour faire face à la pandémie de Covid-19.