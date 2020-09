Maroc: Commune de Sidi Mokhtar - Rendez-vous assuré avec le développement durable

Chichaoua — Commune de Sidi Mokhtar (province de Chichaoua) - Située à quelque 26 km de la ville de Chichaoua, la commune de Sidi Mokhtar s'est inscrite, ces dernières années, dans un vaste chantier de mise à niveau et de consolidation de ses infrastructures de base, à même de lui permettre de se doter d'une kyrielle de projets structurants destinés à assurer son développement durable et intégré.

Touchant aux différents secteurs socio-économiques (sport, culture, enseignement, jeunesse, eau, assainissement, électricité, aménagement des routes, environnement, activités sociales....), ces projets ont été conçus conformément à une approche volontariste et concertée plaçant l'élément humain au coeur des priorités et ce, selon la vision prônée, à l'échelle nationale, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant un développement équilibré et inclusif de l'ensemble des régions du Royaume.

Si certains projets structurants ont été déjà achevés permettant une métamorphose du paysage et de l'aspect urbanistiques de ce centre émergent, Sidi Mokhtar s'apprête à voir naître, prochainement, d'autres projets phares destinés à améliorer davantage les conditions de vie des autochtones et à leur garantir une vie digne, bien-être et confort.

Au rang de ces projets figurent, un complexe culturel, une salle couverte omnisports, d'un coût global de 6.220.000 DH, une piscine communale (2.500.000 DH), et un complexe moderne dédié au secteur de l'Artisanat (7.000.000 DH)...etc.

L'ensemble de ces projets démontrent, si besoin est, la mobilisation constante et l'action concrète sur le terrain, des autorités provinciales et des différents départements ministériels concernés, avec l'engagement exemplaire des élus locaux et d'une société civile jeune, dynamique et ambitieuse, déterminée à contribuer aux efforts déployés pour assurer le développement de cette commune riche d'histoire.

A titre d'exemple des projets structurants achevés ou en cours dans le domaine de l'électricité, en partenariat avec l'ONEE, figurent le projet d'élargissement du réseau électrique, réalisés à 100%, ou encore le renforcement de la puissance du courant électrique au niveau du centre de Sidi Mokhtar (1.430.000,00 DH).

Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement liquide, on dénombre une série de projets pilotes, dont celui de la construction d'une station de pompage et la poursuite des travaux d'assainissement liquide au quartier Al-Bassatine (2.000.000 DH), réalisé à hauteur de 70% dans le cadre d'un partenariat entre le Groupe Al-Omrane et le Conseil communal, ou encore le projet d'extension du réseau d'eau potable au niveau du centre de cette commune (4.000.000 DH), avec un taux de réalisation de 70%.

D'autres projets d'une grande importance concernent le secteur des routes et des ouvrages d'art, les espaces économiques (marché hebdomadaire), réalisé à 100% grâce à une enveloppe budgétaire de 7.000.000 DH.

Dans le domaine de la culture, des sports et de la distraction, la commune de Sidi Mokhtar a vu naître des projets structurants dédiés à l'épanouissement des jeunes, à l'instar d'une Maison de Jeunes (100% achevée), d'un coût global de 3.000.000 DH.

L'effort de développement de la commune de Sidi Mokhtar porte aussi sur la mise à niveau des quartiers, la création d'espaces verts ou encore d'espaces de divertissement et de loisirs à l'image de celui mis en place à Hay Attakadoum (1.000.000 DH), dans le cadre d'un partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la commune et le conseil provincial.

En matière de lutte contre la précarité, la commune de Sidi Mokhtar est en phase de se doter d'un centre d'accueil des personnes en situation de vulnérabilité, dont les travaux de réalisation ont atteint 60%, pour un montant global de 2.400.000 DH financés par l'INDH.

Dans le secteur de la santé, le taux d'avancement des travaux de construction d'une unité des urgences de proximité a atteint 80%, nécessitant un budget de l'ordre de 2.000.000 DH.

Pour ce qui est du secteur de l'enseignement, une école communautaire est en cours de construction (12.000.000 DH) dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Education Nationale et celui de l'Intérieur.

Dans le domaine de l'environnement, la commune de Sidi Mokhtar accueille un projet phare qui consiste à protéger le centre de cette commune contre les inondations. Ce projet, dont le taux de réalisation a atteint les 40%, est d'un montant global de 15.000.000.000 DH financés dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur, le conseil provincial, la commune et l'Agence du Bassin hydraulique de Tensift (ABHT).

Approché par la MAP, M. Ennouri Noureddine, président du Conseil communal de Sidi Mokhtar, s'est félicité de la qualité et de la pertinence des projets réalisés qui, a-t-il dit, se veulent la résultante d'une synergie entre cette instance élue, les autorités provinciales et locales, la société civile et les différents acteurs concernés.

Il a, dans ce sens, exprimé ses remerciements à l'ensemble des intervenants concernés, notamment le ministère de l'Intérieur, le conseil provincial de Chichaoua, le Conseil de la Région Marrakech- Safi, et les acteurs de la société civile qui, a-t-il relevé, ont largement contribuer à mettre sur pied ce grand chantier de développement et à garantir un véritable décollage socioéconomique de la commune.

Tout en louant l'engagement et le suivi assuré sur le terrain par le gouverneur de la province, M. Bouabid El Guerrab, quant à la réalisation de l'ensemble des projets structurants et intégrés, il a fait savoir que le Conseil communal oeuvre actuellement à l'actualisation de son plan d'action, afin de parvenir à rattraper le déficit enregistré en matière d'espaces verts, d'eau et d'électricité entre autres.

"L'actualisation du plan d'action de la commune est notre priorité et nous allons procéder au lancement de larges concertations avec les différents acteurs concernés, dans le but d'apporter des solutions appropriées et combler les lacunes enregistrées dans certains domaines d'importance cruciale pour la population, à savoir l'eau, l'électricité....etc", a-t-il expliqué.

Dans la foulée, il a cité un projet phare : la remise à niveau de certains quartiers de Sidi Mokhtar afin de les doter de l'ensemble des équipements et infrastructures de base indispensables pour une vie décente.

De son côté, M. Abed Ghdidir, acteur associatif et l'un des habitants de Sidi Mokhtar, a mis en avant le saut qualitatif atteint par la Commune dans différents secteurs, grâce à la fédération des efforts de plusieurs acteurs et à leur tête les autorités provinciales.

Même son de cloche chez M. Abderrahim Messkini, de l'association Al-Khir, qui a loué l'effort de développement consenti au niveau de Sidi Mokhtar et ce, dans le cadre d'une approche concertée et homogène ayant permis la naissance de projets structurants de grande envergure.

Ces projets, a-t-il poursuivi, ont eu pour effet d'améliorer remarquablement le paysage urbanistique de la commune, de renforcer ses infrastructures et équipements de base et par là, améliorer les conditions de vie des habitants, notant que la province de Chichaoua dans son ensemble vit, ces dernières années, au rythme de grands chantiers de développement.

Compte tenu de sa position stratégique (située sur la route reliant Chichaoua à Essaouira), de son histoire séculaire, et grâce à ces projets de développement, la commune de Sidi Mokhtar sera amenée dans les années à venir, à jouer un rôle de taille, en tant que centre émergent attractif, dans le tissu socioéconomique de la région Marrakech- Safi.