Maroc: Le Kawkab à l'heure de des assemblées générales

Redouane Hanich candidat unique à la présidence du KACM section football

Le Kawkab Athlétic Club de Marrakech (KACM), section football, tiendra le 4 septembre prochain au Grand stade de Marrakech, une Assemblée générale extraordinaire (AGE) et une Assemble générale ordinaire (AGO) et ce, en présence notamment de 70 adhérents.

L'ordre du jour de l'AGO comporte notamment, l'examen du procès-verbal de la précédente AGO, la lecture, l'examen et l'approbation des rapports moral et financier des saisons 2018-2019 et 2019-2020, indique un communiqué du club évoluant dans la Botola Pro D2.

A l'ordre du jour de l'AGE figurent la lecture et l'approbation du statut de l'association à activité unique, la lecture et approbation du statut interne de l'association, l'approbation de la création de la société sportive conformément à la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports et l'examen et l'approbation des projets de statuts de la société sportive et les conventions financières et administratives.

Cette AG sera marquée par l'élection du nouveau bureau dirigeant conformément à l'article 23 du statut de l'association et la désignation du membre qui sera chargé du suivi du dossier d'adaptation et d'inscription du blason du club à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l'examen des propositions des membres.

La même source tient à informer les adhérents désireux prendre part à l'AGO et l'AGE de présenter les résultats de tests PCR relatifs au dépistage de la Covid-19 et ce, conformément aux consignes des autorités locales.

Par ailleurs, le bureau dirigeant du club du KACM, section football a annoncé vendredi, avoir reçu dans les délais légaux, une candidature unique de Redouane Hanich au poste de président du club.

Selon un communiqué du KACM, le secrétariat général du bureau dirigeant dudit club indique avoir reçu dans les délais légaux une liste unique, avec comme tête de liste, M. Hanich, pour la candidature à la présidence du Kawkab de Marrakech et ce, conformément à l'article 23 de son statut.

La même source fait savoir que la liste de M. Hanich sera présentée lors des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire. La même source tient à rappeler que la section football demeure encore liée au club du KACM multi-activités, tant que cette section n'as pas encore tenu son AGE pour adapter son statut avec celui d'une association à activité unique conformément à la Loi de l'éducation physique 30-09.

Cette décision intervient dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations émises à l'issue de réunions avec les autorités locales en la personne du Wali de la région Marrakech-Safi, et en coordination avec le directeur régional du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à Marrakech, d'anciens présidents du club et le bureau dirigeant du Kawkab, afin que la section football soit conforme aux dispositions légales en vigueur.