Madagascar: Photographie - Le paysage malagasy vu par Tangalamamy

Si la vie quotidienne est sur le point de revenir progressivement à la normale, l'art ne cesse d'être partagé sur la toile. Après le duo soleil/lune, le photographe Tangalamamy remet son focus sur les paysages de Madagascar.

Grâce à ses déplacements professionnels en tant qu'ingénieur agronome, son second métier de photographe chevauche en magnificence avec sa première casquette. Une bonne vingtaine, voire plus, de clichés représentent des visages typiques de la Grande île... rien que du beau. De Nosy-be à Fianarantsoa, en passant par Antsiranana, sur la route nationale 7. Chaque cliché cache une histoire, et chaque histoire renferme du courage, de la force, du zèle traduit en portrait étudié.

Dans notre photo d'illustration, Tangalamamy immortalise des visages, des panoramas et « quelques histoires suspendues aux bagages ». Accroché à cette boite bleue et ses cinq bouteilles bien remplies de « Toaka gasy » ou du rhum local, quelques sandales fabriquées en plastique, la ration pour quelques jours et les petits cadeaux pour la femme et les enfants, le voyageur est prêt, il va attaquer la falaise du Betsimisaraka sur un dénivelé de 700 m.