Madagascar: Sortie de single « Zegny dila » - Lalie Laryss sur les traces de Tence Mena

Avec Lalie Laryss au micro, la relève est assurée pour Tence Mena.

Digne fille de sa mère, Lalie Laryss avance dans le monde du showbusiness. Pas plus tard que ce week-end, l'aînée de Tence Mena vient de dévoiler « Zegny dila ». Un clip bien fait, une musique entrainante, une plastique de rêve et, bien sûr, un talent pour la danse, elle a de quoi se faire un nom dans le milieu. Quand la musique coule de source, pas la peine de chercher plus loin. Entourée des meilleures, la jeune femme marche sur les traces de sa maternelle.

Sur « Zegny dila », Lalie Laryss verse dans le rythme du coupé-décalé. Sans langue de bois, elle parle de ces éternels dragueurs où il n'y a pas trop de place pour le vrai amour. Si elle a surtout adopté l'urban music à ses débuts, cette fois, elle rejoint Tence Mena en apportant des couleurs plus exotiques rappelant le soleil des tropiques. Si ce n'est pas la première fois qu'elle sort une chanson, elle s'est surtout dévoilée sur les réseaux sociaux en apparaissant sur les vidéos de sa mère. Au fur et à mesure sortant de l'adolescence, Lalie Laryss commence à prendre son envol. L'année dernière, elle a sorti « Ankilanao » et « Forever ».