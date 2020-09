Madagascar: Programme RINDRA - Appui à la rénovation des dispositifs de formation de l'EFTA

Ce programme financé par l'Union européenne contribuera à plus de 419 millions d'ariary pour améliorer la formation agricole et rurale à Madagascar.

La formation agricole et rurale fait partie des principaux leviers du développement économique à Madagascar. Étant un programme d'appui institutionnel aux ministères techniques en charges des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement, le programme RINDRA (Renforcement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole) a appuyé à la rénovation des dispositifs de formation de l'EFTA (Ecole de Formation de Techniciens Agricoles) à Ambatobe.

Il s'agit notamment de la dotation de mobiliers et d'équipements audiovisuels au profit de la direction d'Appui à la Formation Agricole et la Professionnalisation des Producteurs. Cet équipement est composé de quatre tables modulables, de quatre tables de bureau, d'une table de conférence, de cinq fauteuils, de quatre armoires de rangement et de cinquante chaises.

Plus de 419 millions d'ariary. En outre, dans l'optique de la digitalisation de la fonction suivi-évaluation, le programme RINDRA a également remis 230 tablettes et quatre téléphones portables afin d'appuyer la coordination du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. « Ce n'est qu'une partie des équipements et matériels fournis par le programme. En effet, la valeur totale de notre dotation pour améliorer la formation agricole et rurale s'élève à plus de 419 millions d'ariary », a soulevé le représentant du programme RINDRA lors de la remise officielle de ces mobiliers et équipements audiovisuels à l'école de formation de techniciens agricoles à Ambatobe, la semaine dernière. Notons que des représentants du ministère de tutelle, via le Secrétaire général, la délégation de l'Union européenne à Madagascar et des éléments du Bureau d'Appui à la Coopération Extérieure ont assisté à cette cérémonie.

Combler les besoins. Par ailleurs, il a été évoqué que l'Institut de Formation des Formateurs Agricoles et Ruraux (IFFAR) ouvrira ses portes bientôt. Ce qui permettra de combler les besoins cruciaux en nombre de techniciens agricoles dans les zones de production éparpillées dans toutes les 22 régions de Madagascar. A noter que le programme RINDRA est financé par l'Union Européenne à hauteur de 160 milliards d'ariary dans le cadre du Programme Indicatif National du 11e Fonds Européen de Développement. Il accompagnera principalement l'opérationnalisation des institutions publiques et parapubliques des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement sur les plans institutionnels et de formation.