Sénégal: Baccalauréat technique - Dame Diop se félicite du bon démarrage des épreuves

Les épreuves du baccalauréat technique pour les séries G, Steg, T1 et T2 ont démarré, hier, sur l'étendue du territoire national avec 3.462 candidats inscrits. En visite dans certains centres d'examen de Dakar, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, s'est félicité du bon déroulement des épreuves.

Le baccalauréat technique a démarré, hier, avec les candidats des séries G, Steg, T1 et T2. Selon le directeur de l'Office du bac, Pr Sossé Ndiaye, ceux-ci sont exactement 3.462 répartis dans 16 jurys sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des régions de Kaffrine, Louga, Matam et Sédhiou. Hier, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat s'est rendu dans quelques centres d'examen de la région de Dakar. Il s'agit du Complexe Maurice Delafosse, de l'Institut privé de gestion (Ipg) (Sacré-Cœur) et du Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye.

Accompagné du directeur de l'Office du bac, des responsables de son département ministériel et des officiels de l'administration territoriale, Dame Diop a démarré sa visite au Complexe Maurice Delafosse.

Dans ce centre, il a pu constater le bon déroulement des épreuves. Le protocole sanitaire y est respecté à la lettre conformément aux directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Après Delafosse, le ministre et sa délégation ont fait cap sur Sacré-Cœur, quartier où se trouve le groupe Ipg qui abrite un centre d'examen.

Accueilli par Pape Saliou Sall, directeur de cet établissement scolaire, Dame Diop a visité des salles d'examen. Celui-ci a salué le bon déroulement des épreuves et a loué la contribution du groupe Ipg dans la formation du capital humain.

Il a indiqué que ce groupe fait une mission de service public avec des effectifs de plus de 3.000 apprenants. Le ministre a déclaré que sa visite est une reconnaissance de l'action de ce groupe dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il a souligné qu'il n'y a pas de différence entre le public et le privé en matière de formation professionnelle.

C'est pourquoi, a rappelé le ministre, le Président Macky Sall a décidé de soutenir l'enseignement privé pour faire face aux conséquences de la Covid-19 dans le secteur de l'éducation. M. Diop a terminé sa visite au Lycée Limamou Laye de Guédiawaye. Dans cet « établissement d'excellence » de la banlieue, il a constaté que tout se passe bien. « J'ai effectué une visite dans quelques centres d'examen.

J'ai pu constater que le baccalauréat technique se passe très bien », a-t-il dit au terme de sa tournée. Il a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs : enseignants, autorités déconcentrées, parents d'élèves qui, « malgré le contexte de Covid-19, ont pu relever le défi d'une bonne organisation ». M. Diop a indiqué que l'Etat avait pris aussi toutes les dispositions nécessaires pour arriver à l'examen.

Et de lancer un appel à la mobilisation afin de terminer en beauté les épreuves. « Nous avons fait les 2/3. Il reste le tiers. Nous devons rester concentrés jusqu'à la proclamation des résultats », a-t-il recommandé.

Citant le directeur de l'Office du bac, le chef du département ministériel a fait savoir que les candidats des filières scientifiques et techniques représentent 16,42 % de l'ensemble des effectifs des écoles de formation professionnelle et technique.

Il a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à embrasser les séries scientifiques et techniques. Selon lui, le département de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat s'investit dans cette dynamique. Il a cité, entre autres politiques en cours, l'élargissement de l'accès et l'orientation des élèves vers la formation professionnelle. « De nouvelles filières de formation seront développées afin de gagner le pari de l'émergence », a-t-il annoncé.