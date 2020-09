Sénégal: Projet touristique à Mbodiène - Le rappeur Alioune Badara Thiam lance les travaux d' « Akon City »

Le rappeur sénégalais Alioune Badara Thiam dit Akon a présenté, hier, lors d'un point de presse à Dakar, son projet immobilier et touristique « Akon City » logé à Mbodiène. Pour lui, les atouts de cette « ville nouvelle » permettront de faire du Sénégal la porte de l'Afrique.

Après la pose de la première pierre, hier matin, de la ville écologique « Akon City » à Mbodiène, le rappeur sénégalais Alioune Badara Thiam a animé une conférence de presse dans l'après-midi à Dakar. Occasion pour lui d'entrer dans les détails concernant ce projet qui s'étend sur près de 810 hectares pour une enveloppe financière de six milliards de dollars.

Le tiers de ce montant, d'après Akon, a déjà été mobilisé. Selon l'architecte du projet, Hussein Bakri, c'est une ambition unique dans son genre avec d'importantes infrastructures.

Il s'agit notamment du village africain qui comporte une station balnéaire, un marché et des restaurants qui promeuvent et s'identifient aux richesses culturelles des 54 pays du continent.

À côté, il y aura, la Cité Senewood ou quartier du cinéma, censé accueillir les plus grosses industries en la matière. L'architecte a déclaré que c'est en quelque sorte une manière d'impulser ce secteur.

« Akon City », ce sera également des tours qui feront office de bureaux mais aussi le point de rencontre de toutes les compagnies technologiques du monde pour l'accompagnement et la formation des jeunes.

« Nous voulons faire venir plusieurs grandes écoles et universités internationales », a commenté Hussein Bakri. Il y est également prévu des hôtels et casinos cinq étoiles, un stade multifonctionnel, une grande surface et des espaces verts.

Pour ce qui est de la santé et de la sécurité, l'architecte a indiqué que tout se fera en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés. Pour le promoteur du projet, cette cité attendue à partir de 2023 se veut la porte de l'Afrique.

« Je n'ai jamais cru pouvoir réaliser ce projet au Sénégal. C'est une expérience américaine que je veux reproduire au Sénégal, la terre-mère. Je veux faire de mon pays la porte de l'Afrique ; donner une nouvelle idée, une nouvelle image du pays », a dit Akon.

À l'en croire, c'est aussi une occasion de donner aux Noirs persécutés une autre alternative que l'Amérique. « Je veux attirer les Afro-américains au Sénégal, partager avec eux la culture africaine, leur donner l'amour du continent.

Nous allons impliquer toutes les nouvelles technologies pour des bâtiments très forts et garantis, qui ressemblent à l'Afrique, et surtout mobiliser autant que possible l'expertise locale », a ajouté Alioune Badara Thiam.

Présidant la cérémonie, le ministre du Tourisme et des Transports aériennes, Alioune Sarr, s'est félicité du courage d'un fils du Sénégal qui opte pour l'investissement dans son pays pendant que la pandémie affecte les économies.

« C'est une fierté pour l'Afrique. Le Président de la République, Macky Sall, est content de l'avancement du projet qu'il a beaucoup soutenu et accompagné.

Nous travaillons aux côtés du promoteur pour sa matérialisation dans les plus courts délais, pour lui permettre de réaliser son rêve », a-t-il déclaré.

Pour lui, ce projet qui entre en droite ligne de la politique touristique du pays permettra de faire davantage du Sénégal une référence touristique et un champion du transport aérien.