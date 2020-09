Egypte: Le pays signe avec la RATP un contrat pour la gestion de la ligne "3" du métro

Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir a assisté, mardi 1er sept, à la signature d'un contrat pour la gestion et le fonctionnement de la ligne "3" du métro entre l'Autorité nationale des tunnels et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en présence de l'ambassadeur de France au Caire, Stéphane Romatet, le président de ladite autorité, Essam Waly et la présidente de la société française, Lawrence Patel.

M. El-Wazir a signalé que le ministère avait un plan ambitieux pour le développement et la modernisation de l'un des importants secteurs du transport, qui est le transport urbain, puisqu'un grand nombre de projets ont été mis en oeuvre dans ce sens au Caire et à Alexandrie, et ce en plus de projets similaires à exécuter dans les autres gouvernorats.

Le ministère accorde une attention particulière au transport ferroviaire vu ses nombreux avantages, dont un moyen de locomotion rapide et sûr à un tarif raisonnable tout en étant respectueux de l'environnement, a-t-il fait savoir, précisant que le métro figurait en tête des transports que le ministère tenait à développer et à moderniser.

M. El-Wazir a fait état, à cette occasion, du développement de la ligne "1 et 2" du métro et de la poursuite de l'exécution de la ligne "3 et 4", notant que ces projets avaient été réalisés de concert avec des partenaires internationaux et des entreprises nationales égyptiennes.

Le gouvernement et les compagnies françaises comptent parmi les partenaires internationaux les plus éminents avec lesquels le ministère coopère dans l'exécution des projets dans les divers secteurs du transport, a souligné M. El-Wazir, valorisant l'ampleur de la coopération entre l'Egypte et la France dans ce secteur vital qui s'étend sur des décennies.

Mena