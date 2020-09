Egypte: La mission des religions est de réaliser le bonheur de l'être humain

Le ministre des Wakfs, Mohamed Moukhtar Gomaa a affirmé mardi, 1er sept, que la mission des religions était de réaliser le bonheur de l'être humain et de peupler le monde et non de saboter la vie.

Lors d'un entretien avec les correspondants étrangers et arabes accrédités en Egypte en présence du chef de l'Organisme général de l'Information (OGI) Diaa Rachwane, M. Gomaa a affirmé que les religions monothéistes - étant donné qu'elles proviennent d'une seule source- partageaient la foi, les moeurs et les valeurs humaines, même si les actes d'adoration et les rites de chacune étaient différents.

Aucune religion ne tolère le mensonge, la trahison, l'homicide, le sabotage et la destruction sur terre, a-t-il dit, ajoutant que toutes les religions prônaient l'indulgence, l'humanité, la sacralité des vies, et le respect des engagements.