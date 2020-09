Mali: Espagne - Le sort s'acharne sur Adama Traoré

Presque un an après avoir été appelé pour la première fois pour jouer en sélection, Adama Traoré ne pourra vraisemblablement toujours pas faire ses débuts avec l'Espagne.

L'attaquant de Wolverhampton ne devrait pas rejoindre la Roja, comme le souhaitait le coach espagnol. Et pour cause, il a été testé positif à la Covid-19. Il sera à nouveau testé, ce mardi, et si le résultat se confirme, il sera mis en quarantaine. Ce n'est pas de chance, alors qu'il avait déjà raté sa première convocation, en novembre 2019, à cause d'une blessure à la cuisse.

Ce serait alors un énorme coup dur pour Adama Traoré, international espagnol chez les jeunes mais qui n'a jamais connu le bonheur d'une sélection chez les "grands". Le joueur, formé au Barça, sort de la saison la plus aboutie de sa carrière. Avec ses 6 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, il a largement contribué à la belle saison de Wolverhampton en Premier League (7e) et surtout à l'épopée du club anglais en Ligue Europa (quart de finale).