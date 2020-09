Maroc: SM le Roi félicite la présidente slovaque à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la République slovaque, Zuzana Čaputová, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Mme Čaputová et de davantage de progrès et de prospérité au peuple slovaque.

SM le Roi exprime également Sa détermination à consolider les relations d'amitié avec la République slovaque en vue de servir les intérêts communs des deux peuples et satisfaire leurs aspirations à des liens plus étroits et à une coopération fructueuse.