Maroc-USA - M. Bourita souligne une "alliance inébranlable" qui continue de croître et de prospérer

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, mardi à Rabat, le bien fondé de la conclusion d'un accord Maroc-USA relatif à la consolidation des privilèges et de l'immunité diplomatiques, y voyant la preuve d'une "alliance inébranlable" qui "continue de croître et de prospérer".

"En accordant réciproquement à nos postes consulaires des privilèges et immunités plus favorables que ceux garantis actuellement par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, nous démontrons concrètement le haut niveau de confiance atteint entre nos deux pays", a-t-il assuré dans une intervention à l'occasion de la signature en visioconférence de l'accord bilatéral relatif à la consolidation des privilèges et de l'immunité diplomatiques.

Paraphé par M. David Fischer, ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et M. Anas Khales, ambassadeur, directeur du protocole au ministère des des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, l'accord vise à garantir le fonctionnement efficace des représentations diplomatiques des deux parties.

Passant en revue une "riche histoire de relations bilatérales" à la fois unique et aussi vieille que les États-Unis eux-mêmes, M. Bourita n'a pas manqué de souligner que cet accord permettra de mieux soutenir "le travail important effectué par nos agents consulaires respectifs au service de nos citoyens à l'étranger".

"Cet accord accompagnera également notre coopération croissante dans ce domaine", a-t-il dit, affirmant qu'il s'agit aussi de l'illustration du souhait des deux parties de "moderniser" le droit diplomatique international.

Au volet des relations bilatérales, M. Bourita a relevé que Rabat et Washington "ont toujours été unis du bon côté de l'Histoire, que ce soit lors des événements majeurs qui ont marqué le XXe siècle ou en soutenant les nobles valeurs de paix et de coexistence".

"Aujourd'hui plus que jamais, nos nations continuent d'oeuvrer en étroite collaboration pour relever les divers défis du XXIe siècle et promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée de nos peuples", a fait valoir le ministre, soulignant l'apport de SM le Roi Mohammed VI à la consolidation des relations bilatérales.

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI a choisi d'honorer le traité d'amitié et de paix scellé il y a deux siècles et demi, en le hissant à un niveau sans précédent: celui d'une alliance authentique, fondée sur des intérêts communs, des valeurs partagées et une constance sans faille", s'est félicité M. Bourita, mettant en relief la profondeur des relations maroco-américaines qui remontent à 1777.

De son avis, le Maroc et les États-Unis ont réussi, au fil des années, à mettre en place des instruments efficaces et des outils novateurs de coopération dans tous les secteurs.

L'Accord de libre-échange, deux pactes consécutifs du Millennium Challenge Corporation (MCC) et le Dialogue stratégique américano-marocain, dont le cadre permet de mener des consultations régulières de haut niveau sur les questions bilatérales, régionales et internationales, sont autant d'exemples cités par M. Bourita.

Aussi, le ministre s'est félicité de la coopération en matière de défense et de sécurité, qui est, selon lui, "un phare d'excellence", comme en témoignent le statut du Maroc en tant qu'allié majeur hors-OTAN des États-Unis, ainsi que la coopération fructueuse en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le monde.

"Notre histoire est un rappel constant du caractère exceptionnel de nos relations diplomatiques. Aujourd'hui, nous confirmons, le cas échéant, que notre engagement dans l'alliance maroco-américaine est plus dynamique et prometteur que jamais", a-t-il ajouté, jugeant nécessaire de mettre à profit "un potentiel inexploité".

"Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous voyons un potentiel inexploité qui permettra à notre coopération de se renforcer et de se diversifier, et dont le succès futur est assuré par l'engagement ferme de SM le Roi Mohammed VI à perpétuer l'héritage de ses ancêtres et à hisser notre partenariat stratégique à des niveaux encore plus élevés", a conclu M.Bourita.