Congo-Brazzaville: Covid-19 - Des ménages de Nsele et N'Djili bénéficient d'une assistance économique de Caritas

L'aide s'inscrit dans la poursuite du projet d'assistance économique aux familles vulnérables de Kinshasa pendant la pandémie de Covid-19, financé par l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, avec une enveloppe de cinq cent mille dollars américains.

Après les ménages vulnérables de Maluku, ceux des communes de Nsele et N'Djili ont également reçu l'assistance économique de Caritas-Congo. La cérémonie a eu lieu devant leurs maisons communales.

Prenant la parole pour la circonstance, en présence des chefs de quartier, représentants des confessions religieuses et un groupe des bénéficiaires réunis en ces lieux, le premier secrétaire exécutif adjoint de la Caritas-Congo ASBL, l'Abbé Eric Abedilembe a fait savoir que « parmi les vulnérables sélectionnés figurent des enfants, des veuves et des malades chroniques. Parmi ces vulnérables certains ne peuvent même pas se déplacer, soit du fait de leur handicap physique ou soit à cause de leur âge avancé ».

Toutes ces personnes, chefs de ménages, « sont devenues encore plus vulnérables qu'auparavant, durant cette pandémie de coronavirus, et particulièrement pendant la période de confinement », a-t-il renchéri.

« Dès lors, une assistance économique immédiate est nécessaire pour soutenir tant soit peu ces groupes vulnérables. Aujourd'hui, Caritas-Congo ASBL remettra à ces vulnérables une assistance en cash, ainsi que d'autres dispositifs destinés à les aider à prévenir la propagation de la Covid-19 », a souligné le prêtre, en invitant tous ces bénéficiaires à en faire un usage en bons pères de famille.

Ce geste de générosité de la part de la Caritas ne pouvait pas rester inaperçu. Les bourgmestres des deux communes bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à Caritas qui est toujours au chevet des démunis.

Le bourgmestre de la Nsele a exprimé sa gratitude, au nom de sa population, pour « cette compassion en cette période de la pandémie de la Covid-19. C'est un véritable geste du cœur et d'amour qui sera certes marqué dans nos mémoires et celle surtout des bénéficiaires de notre commune urbano-rurale ».

De même, celui la Commune de N'Djili, Mussa Abdul Razac, a remercié l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour son financement, ainsi que la Cafod, pour son plaidoyer. Il a aussi loué la proximité sociale de Caritas-Congo ASBL, avec ses interventions fréquentes au profit de la population congolaise en général et de Kinshasa en particulier.

C'est le cas de cette aide apportée aux habitants de N'Djili où deux de treize quartiers de sa commune ont été ciblés : les quartiers 9 et 13.

D'une durée de deux mois, le projet d'assistance économique aux ménages vulnérables, dans le cadre de la pandémie de la covid-19, cible les communes de la Nsele, N'Djili, Maluku, Bumbu, Ngiri-Ngiri et Makala. Cette assistance économique se réalise à travers l'opérateur téléphonique Vodacom, qui a livré de nouvelles cartes Sim aux bénéficiaires. Ces derniers n'auront qu'à se présenter auprès des shops Vodacom les plus proches pour retirer de l'argent et en utiliser de manière optimale.