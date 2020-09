Congo-Brazzaville: Disparition de Mwimba Texas - L'emblème de la lutte pour l'intégration des albinos

De son vrai nom Alphonse Mwimba Makiese, Mwimba Texas c'est tout un symbole. Sa mort porte un coup dur dans la lutte pour la défense des droits des albinos reconnus depuis peu comme des personnes vivant avec handicap en RDC. Par son charisme et son assiduité à la tâche, ce combattant inlassable a fini par incarner cette lutte à travers la Fondation Mwimba Texas qu'il a présidé jusqu'à sa mort, le dimanche 30 août.

Mwimba Texas s'était intéressé tôt aux sports de combat, tels que le karaté, le self-défense, lutte puis le catch où il est devenu maître, avec son propre club (le catch club Inter- Africa) créé dans les années 80. L'histoire retient son apport dans l'évolution du catch rd-congolais. A cause de sa situation de personne vivant avec albinisme, Alphonse Mwimba Makiese a connu un début difficile dans le sport. Son entourage le déconseillait d'évoluer dans ce milieu et se battre, prétendant que sa condition le rendait d'office fragile.

En persévérant, il a réussi à gagner de nombreux combats, qui ont fait sa notoriété. On le présente souvent comme un grand champion et leader du catch classique, éducatif et sans fétiche. Au cours de ses trente années de carrière, Alphonse Mwimba est monté sur le ring plus de 650 fois, remportant plus de 646 combats et au moins quatre nul. Dans son club, le CIA, Mwimba Texas enseigne les techniques d'un sport propre, classique, éducatif et sans fétiche, aimait-il dire. Dans ce genre de catch, seules la force, la technique et l'intelligence dominent le jeu. Ce technicien a pu ainsi remporter des victoires, dont la ceinture de champion d'Afrique de catch.

Dans les années 1990, Alphonse Mwimba a décidé de se lancer dans le « catch socio-humanitaire »

Il a sillonné les camps militaires, les centres pénitentiaires et les hôpitaux du pays pour organiser des combats de catch et y distribuer des produits de première nécessité. Ce catcheur à la technicité incontestée a voulu apporter la joie dans le quotidien des pensionnaires de ces structures. L'activiste était aussi en train de naître. En 1998, il s'est lancé dans les actions en faveur des personnes vivant avec albinisme, les albinos. Il est poussé par un constat pénible. Pour lui, les albinos sont complexés, victimes de rejet et de discrimination ou démunis face au cancer de la peau. Ce dernier est causé par l'ennemi numéro 1 des albinos, les rayons du soleil. Pour parvenir à les réunir, il a mis en place la Fondation Mwimba Texas (FMT) dont le but était de rassembler les albinos et d'autres vulnérables.

Il s'agit d'une ASBL qui sensibilise les albinos en leur demandant de s'accepter et de se faire accepter. Par ailleurs, sa campagne était dirigée également en direction de la société. Il a consacré sa dernière énergie à lutter contre la stigmatisation ou le rejet. Pour Mwimba Texas, il faut faire comprendre à l'albinos que le manque de la mélanine à la base de la faible pigmentation de sa peau et de ses problèmes dermatologiques et oculaires ne fait pas de lui un être inferieur ou un sous-homme.

Sa particularité est le caractère caritatif de son action

Aujourd'hui, si les albinos peuvent s'exprimer, le palme revient toujours à ce défenseur acharné. Pour ce travail abattu depuis vingt ans déjà, il n'a pas eu que des fleurs. Certains autres albinos lui ont reproché de mettre à nu les faiblesses et autres handicaps des albinos.

Pour autant, après vingt ans passés au front, plusieurs autres associations lui ont emboîté le pas pour se lancer dans cette cause. Mais sa particularité est le caractère caritatif de son action.

En effet, cette ASBL organise, chaque année, trois activités ordinaires, qui sont des journées de sensibilisation. Au mois de juin, il y a son anniversaire et la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme décrétée par les Nations unies et fêtée chaque 13 juin.

En septembre, l'ONG prépare la rentrée scolaire. Puis, en décembre, elle prépare les fêtes de Noël et de la St-Sylvestre. Ces événements réunissent des centaines d'albinos et autres démunis dans une salle choisie à Kinshasa pour des messages de sensibilisations. L'ONG distribue des crèmes solaires pour la protection de la peau des albinos contre les rayons du soleil, ainsi que des produits pharmaceutiques liés à la plaie, des chapeaux, des parasols, etc.. Selon les circonstances, elle ajoute à ces kits des fournitures scolaires, des vivres ainsi que des produits de première nécessité.

L'essentiel des ressources de l'ASBL provient des revenus des combats de catch auxquels participe son président, le catcheur albinos. Mais, aujourd'hui, avec l'âge, celui-ci ne sait plus être très actif dans ce sport de combat. Son dernier combat remonte d'il y a deux années. « C'est en partie grâce à l'argent récolté lors de mes combats de catch que je parviens -difficilement- à financer ma fondation et ses activités.

Mais, je me fais vieux, et je ne pourrai plus gagner tous les combats », regrette le catcheur albinos. Mwimba quitte cette fois définitivement le ring où il a excellé durant de nombreuses années, mais son combat va se poursuivre d'autant qu'au fil des années, plusieurs personnalités n'ont pas hésité à appuyer ses différentes actions sur le terrain.

Comme pour la Fondation Mama Mobutu, le gouvernement de la République devrait songer à pérenniser cette œuvre afin que les albinos continuent à bénéficier du soutien sans faille de la société qui a appris à mieux les connaître à travers leurs fervents ambassadeurs dans le catch, dans la religion et autres. Un vaillant soldat est tombé, mais ses idées fortes vont survivre.