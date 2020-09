Congo-Brazzaville: L'unité de gestion des produits de Covid-19 fonctionne normalement

Les ministres de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, ont effectué, le 1er septembre à Brazzaville, une mission d'information pour se faire une idée du fonctionnement et des attentes de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie à covid-19.

Le travail de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie à Covid-19 consiste à recevoir, à procéder à la vérification de la conformité aux commandes initiales des produits et matériels réceptionnés, la mise à disposition de ces derniers aux structures de prises en charge de la pandémie à Brazzaville et dans le reste du pays en fonction des répartitions faites par le ministère en charge de la Santé, a expliqué le commissaire colonel Juste Abdon Della.

Par, ailleurs, en ce qui concerne la gestion des stocks, l'unité avait reçu ceux provenant d'Alibaba, de Catholic Relief Services, Comatec Médical, en majorité des médicaments. L'unité de gestion a reçu de la part de la Fondation Congo-Assistance plusieurs équipements notamment des tests rapides, des masques chirurgicaux, des thermos flash, des respirateurs portatifs. La dernière livraison réalisée par le fournisseur MEHECO était constituée essentiellement de matériels de laboratoire, des médicaments, des dispositifs médicaux et des kits tests covid-19.

Ce qui est prévu

En perspective, l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie à Covid-19 envisage de poursuivre ses missions conformément aux instructions des deux ministères, le suivi et la procédure douanière des lots du fournisseur MEHECO ; la poursuite des mises à disposition en fonction du plan de distribution de la ministre en charge de la Santé, notamment dans les départements de la Sangha et de la Likouala.

Depuis son installation, rappelons-le, l'unité de gestion a déjà réalisé plusieurs activités, notamment l'aménagement du site avec l'appui technique des services des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la Décentralisation. La formation et l'entrainement du personnel de l'unité de gestion à la prévention et à la lutte contre l'incendie ont été également réalisés par le ministère de l'Intérieur.

Une visite guidée du site a sanctionné ce rendez-vous des deux ministres. A l'endroit de son homologue en charge de la Santé, Charles Richard Mondjo, il a souligné qu'il s'agit de leur projet commun et ils feront tout pour atteindre leurs objectifs. Quant à la ministre en charge de la Santé, elle a vivement remercié son homologue de la Défense."Pour certains qui présageaient que cette structure pouvait durer un à deux mois, il faudrait se projeter dans la durée et voir comment on peut également y intégrer les autres épidémies", a conclu la ministre de la Santé.