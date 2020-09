Congo-Brazzaville: Littérature - « L'ère des enfants tristes » de Claude-Emmanuelle Yance disponible

Ce recueil de quinze nouvelles est une interpellation sur la condition des enfants dans le monde.

A travers les lignes de ce livre, l'écrivaine Claude-Emmanuelle Yance attire l'attention des gens sur la violence quotidienne dont sont victimes les enfants du monde. Elle dénonce les manquements, les misères et les abandons que vivent ces enfants.

Le recueil prend un peu l'allure d'une suite des horreurs qui peuvent être infligés aux enfants, même si certaines histoires connaissent une fin heureuse.

Chaque nouvelle de ce recueil est essentielle, parce qu'elle révolte, fait pleurer, fait grandir, et fait espérer. Elles sont toutes captivantes. Et ces victimes finissent par s'en sortir après une misère sans nom. Le souhait de Claude Emmanuelle Yance est de libérer l'enfant et l'aider à croître normalement.

« La puissance du propos de Claude Emmanuelle Yance tient aussi dans son souhait à faire bouger les choses, de réveiller la conscience des organisations qui défendent les droits humains et les droits de l'enfance, des familles et des éducateurs de tous les bords», souligne l'éditeur

Les principaux personnages qui traversent chaque nouvelle sont des enfants naïfs, sacrifiés, fidèles, rêveurs... Dans « Ni sains ni saufs », l'une des quinze nouvelles que compte ce recueil, l'auteur parle des enfants qui acceptent la loi sociale du pouvoir de l'adulte sur l'enfant. Notamment, des enfants captifs moralement, mentalement et socialement, qui sacrifient tout ce qui fait d'eux des enfants.

Dans « Crier tout bas », une autre nouvelle contenue dans cet ouvrage, l'auteur parle du désespoir dans un paragraphe en ces termes. « Des yeux immenses, intelligents, curieux dans ce tout petit corps décharné(...)la mère à côté sans voix , sans voix à force d'avoir supplier et pleurer, elle n'a que le courage de tendre son bébé vers lui comme pour nous l'offrir , on voudrait et on ne veut pas, il ne faut pas le lui enlever , c'est son enfant, sa richesse mais, elle n'est pas folle elle sait qu'elle est en train de le perdre alors s'il faut le donner pour qu'il vive elle est prête ...Ils nous ont promis du lait pour les enfants, de la nourriture pour les femmes , nous attendons toujours, les dernières réserves s'épuisent... »

Publié en cent vingt pages, à Lévesque éditeur, en 2019, l'ouvrage « L'ère des enfants tristes » est le quatrième recueil de nouvelles de l'écrivaine québécoise. De son vrai nom Lise Lachance, Claude Emmanuelle Yance est nouvelliste et romancière, auteure de deux romans et de quatre recueils de nouvelles.