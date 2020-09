Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le PCT et le PCC étudient des stratégies communes de relance des économies

Le Parti congolais du travail (PCT) organise, du 1er au 3 septembre à Brazzaville, en partenariat avec le Parti communiste chinois (PCC), un séminaire en ligne pour bâtir des stratégies de relance de l'économie des deux pays, dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus.

Les dirigeants, cadres et membres du PCT et du PCC, deux partis au pouvoir au Congo et en Chine, participent à cet atelier qui se tient par visio-conférence, sur le thème : « La relance économique dans le contexte du contrôle et de la prévention de la Covid-19 ».

L'objectif visé par ces deux partis amis est de mutualiser leurs efforts et de peaufiner de nouvelles méthodes plus efficientes, pouvant permettre aux Etats de relancer sereinement leurs économies.

Pendant trois jours, les participants vont débattre des politiques et modalités de relance économique. Six sous-thèmes porteront, entre autres, sur la relance socio-économique dans le contexte du contrôle et de la prévention du Covid-19 au Congo et en Chine ; la coopération internationale menée par la Chine dans la lutte contre le coronavirus ; la réduction de la pauvreté et la perspective de l'émergence au Congo, ainsi que le renforcement des relations PCC-PCT.

S'exprimant en direct, le secrétaire général du PCT a salué le soutien que la Chine ne cesse d'apporter au Congo dans la lutte contre le coronavirus. « Le Parti congolais du travail suit avec une grande attention les efforts sans précédent que déploie le Parti communiste chinois pour venir à bout de la Covid-19. Une pandémie particulièrement ravageuse, qui cause de dégâts à travers le monde. C'est ici l'occasion de remercier le PCC et le gouvernement chinois pour l'aide qu'ils ne cessent d'apporter au Congo, dans la lutte contre ce fléau », a souligné Pierre Moussa.

Le secrétaire général du PCT a salué la coopération sino-congolaise qui date de 1964, dont les fruits sont, a-t-il dit, visibles à travers le pays.

De son côté, le ministre du département international du comité central du PCC, Song Tao, qui est, lui aussi, intervenu en direct depuis la Chine, a loué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. L'homme d'Etat chinois a relevé également la nécessité, pour les deux pays, de mettre en place des stratégies communes pour relancer leurs économies.

Notons que le séminaire qui se clôturera jeudi 3 août a été ouvert en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin.