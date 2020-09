Algérie: Boukadoum s'entretient à Ankara avec son homologue turc

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en visite à Ankara, s'est entretenu, mardi, avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, avec lequel il a abordé l'état et les perspectives des relations bilatérales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

"Ces entretiens ont permis aux deux ministres de procéder à un échange approfondi sur l'état et les perspectives des relations bilatérales. A ce titre, ils se sont félicités de la dynamique qui caractérise les relations algéro-turques, et ont souligné l'engagement des deux pays à les diversifier davantage en exploitant l'ensemble des potentialités et des opportunités offertes de part et d'autre au service de la promotion d'un vaste partenariat entre les deux pays", précise la même source.

Les échanges entre les Chefs de diplomatie des deux pays "ont également constitué une opportunité pour poursuivre la concertation politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce cadre, la situation en Libye a été évoquée pour souligner la nécessité d'une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation entre tous les Libyens, et à l'abri de toute ingérence étrangère, en tant que seule issue à même de préserver l'unité et l'intégrité de la Libye".

Au terme des discussions, les deux ministres "sont convenus de poursuivre leurs efforts communs au service du développement des relations bilatérales et de la concertation politique entre l'Algérie et la Turquie", conclut le MAE.