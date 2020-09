Algérie: Séisme de Mila - Nécessité de suivre la situation de manière "continue et régulière"

Mila — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a insisté, mardi à Mila, auprès des autorités de cette wilaya sur l'impératif de suivre de manière "continue et régulière" la situation engendrée par le séisme du 7 août dernier jusqu'à ce que les conséquences de cette catastrophe naturelle soient réparées.

"Il est nécessaire d'apporter la meilleure prise en charge possible aux personnes vulnérables touchées par ce séisme" notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les élèves en classes d'examen et qui sont hébergés actuellement sous des tentes, a précisé M. Beldjoud, accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya avec les représentants de la société civile, de la population sinistrée ainsi que des experts et des spécialistes du bâtiment.

Répondant aux préoccupations soulevées par les représentants des sinistrés, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué que "les aides de l'Etat seront accordées conformément aux lois de la République".

Le ministre a également évoqué la possibilité de mettre à la disposition des sinistrés des lots de terrain dotés de toutes les commodités soulignant l'importance de réaliser "des cités répondant aux normes requises de construction".

A cet égard, le ministre a indiqué que quatre (4) sites ont été retenus pour en faire des lotissements de terrain, totalisant une superficie de plus de 85 hectares et pouvant accueillir près de 2000 parcelles de terrain destinées à la construction.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a souligné que les études techniques concernant ces sites ont été confiées à des bureaux d'études et des laboratoires spécialisés.

Il a ajouté, qu'en attendant la concrétisation de ces solutions, l'Etat a pris en charge les frais de location des maisons aux familles sinistrées.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a ajouté que sa visite aujourd'hui à Mila, accompagné du ministre de l'Habitat, vise à "évaluer les décisions prises après le séisme" et s'inscrit dans le cadre "du suivi régulier des développements liés à la prise en charge des familles sinistrées".

M. Beldjoud a relevé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait instruit le gouvernement de trouver "des solutions appropriées pour sortir de cette situation dans les plus brefs délais".

Au cours d'une séance de travail tenue à huis clos avec les représentants des familles touchées par le tremblement de terre, présidée par M. Beldjoud, accompagné du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, des rapports sur les dégâts engendrés par le séisme ont été présentés par le wali de Mila, Abdelouahab Moulay et le directeur général de l'Organisme national de contrôle technique de construction (CTC) ainsi que le directeur général du Laboratoire national de l'habitat et de la Construction (LNHC).