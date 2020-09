Algérie: Chlef-BAC et BEM - Elèves et parents satisfaits des conditions de révision

Chlef — La période de révision et d'accompagnent des candidats au BEM et au Baccalauréat décidée par le ministère de tutelle du 25 août au 10 septembre a été marquée par de "très bonnes mesures organisationnelles" au niveau des établissements éducatifs de la wilaya de Chlef, de l'avis même des élèves et parents qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à cet égard.

Selon les responsables en charge du secteur éducatif local, le début de cette opération a été marqué par un "engouement considérable" de la part des élèves des deux cycles moyen et secondaire au vu, notamment, du "respect strict du protocole sanitaire préventif mis en œuvre au niveau de la totalité des établissements éducatifs."

Ce protocole stipule notamment l'obligation du port de la bavette, la mise à disposition de moyens de désinfection et le respect de la distanciation au niveau des salles de cours où le nombre d'élèves ne doit pas dépasser 15.

L'APS s'est rendu au lycée "Lhadj Miloud", du centre ville de Chlef, où elle a recueilli les avis de nombreux élèves revenus sur les bancs de l'école après une longue période de rupture. Ils se sont dits "satisfaits" des conditions de déroulement de cette opération de révision, notamment au volet du respect du protocole sanitaire mis en œuvre.

Parmi eux Samah Bensaleh, une élève de 3ème année secondaire filière technique mathématique, qui s'est dite "satisfaite des conditions de déroulement de cette période de révision précédant l'examen du baccalauréat qui intervient dans des conditions sanitaires exceptionnelles, en raison des craintes liées à la pandémie du nouveau coronavirus," a-t-elle dit.

Elle est rejointe par son camarade Oualid Benali qui a également loué les "bonnes conditions organisationnelles" de cette opération et le respect des mesures du protocole sanitaire, qui selon lui, "ne laisse aucune excuse pour ne pas suivre le programme de révision et d'accompagnement fixé par le staff pédagogique," a-t-il estimé.

Sur place, l'APS a constaté une présence visible des élèves au niveau des salles des cours, enregistrant chacune entre 12 à 15 élèves, au moment où un petit nombre parmi eux a préféré faire ses révisons à la maison. D'autres, par contre, ont choisi de suivre certaines matières dans lesquelles ils accusent des lacunes et de ne pas être présents à d'autres, tout en se préparant psychologiquement à cet examen, considéré comme salutaire pour de nombreux parmi eux.

Elle a, en outre, affirmé la mobilisation de tous les enseignants du lycée pour "mettre les élèves dans les meilleures conditions possibles pour passer l'examen du baccalauréat qui intervient cette année dans des conditions exceptionnelles ayant impacté sur le programme pédagogique," a-t-elle indiqué.

Adhésion totale aux conditions organisationnelles et au protocole sanitaire

Le président du bureau de willaya relevant de l'association des parents d'élèves de Chlef, Gessoul Abdellah, a loué les "bonnes conditions d'organisation de cette opération" à travers les établissements éducatifs de la wilaya, tant au volet pédagogue (révision) que sanitaire (protocole préventif).

A noter l'organisation programmée, dans les prochains jours, d'une rencontre entre l'association des parents d'élèves et d'un nombre d'associations et de syndicats actifs du secteur éducatif en vue d'examiner les moyens de sensibiliser les parents sur leur rôle dans ce type de rendez-vous.

Dans sa déclaration à l'APS, M. Djamel, un parent d'élève, s'est montré "désormais convaincu de l'efficacité du protocole sanitaire", à tel point qu'il n'a "aucune crainte concernant une possible contamination de son fils, souffrant d'une maladie chronique."

"Je suis très satisfait à l'égard des mesures de déroulement des révisions et d'accompagnement," a-t-il dit, exprimant son souhait de voir se "poursuivre cette démarche de rigueur dans la mise en œuvre du protocole sanitaire durant les jours des examens."

Quant à M. Mahfoudh Saeh, directeur du lycée, "Lhadj Miloud", il a affirmé "la prise de toutes les mesures garantes des meilleures conditions de travail pour les élèves, notamment à travers la mobilisation d'enseignants et de conseillers d'orientation à leur profit."

Il a, en outre, particulièrement insisté sur le "respect des mesures de mise en œuvre du protocole sanitaire pour la sauvegarde de la santé des élèves et des staffs administratif et enseignant, tout en prenant en considération le volet psychologique inhérent aux candidats, à l'approche de l'examen."

A noter l'affichage, à l'entrée du lycée, de conseils et de recommandations portant sur les moyens de prévention d'une atteinte par le nouveau coronavirus, et de se comporter avec les cas de suspicion, outre la mise à disposition d'un tapis désinfectant pour les chaussures, et de gel hydro alcoolique pour les mains, avec recommandation du port obligatoire du masque protecteur.

Des opérations de désinfection des classes sont également régulièrement réalisées.

Au volet pédagogique, les élèves bénéficient quotidiennement de cours de révision dans trois matières, à raison de deux heures pour chaque matière.