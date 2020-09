Algérie: Ressources en eau - Fin de fonctions de plusieurs directeurs et responsables

Alger — Le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions de plusieurs directeurs et responsables relevant de son secteur au niveau national, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"En application des instructions données par le président de la République au ministre des Ressources en eau lors du Conseil des ministres tenu le 23 août visant à venir à bout du problème des coupures de l'eau potable et de la mauvaise gestion des ressources en eau dans certaines villes et zones d'ombre et en continuité des mesures prises précédemment portant fin de fonctions du Directeur général et de cadres de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAL) ainsi que de directeurs locaux d'unités, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions des directeurs des Ressources en eau des wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Témouchent, Relizane, Tlemcen, Naama, Souk Ahras, Blida, Saida et Tissemssilt", lit-on dans le communiqué.

Il a été mis fin fonctions aux directeur par intérim des Ressources en eau des wilayas d'Oran, Khenchela, Tébessa, et M'sila, a ajouté la même source.

Le ministre a mis fin également aux fonctions des directeurs délégués des Ressources en eau et de l'environnement de la circonscription administrative de Timimoune et de la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar.

Il a mis fin aux fonctions des chefs de départements des sections des circonscriptions administratives de Birtouta, Chéraga, Rouiba et Bouzaréah à Alger, a conclu le communiqué.